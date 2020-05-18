"Холостяк" Максим Михайлюк показал, как выглядят его родители: семейные фото

Главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк познакомил финалисток проекта с родителями. После очередного выпуска он распространил серию фотографий, где изображен вместе с родными.

Юбилейный сезон самого романтического шоу страны приближается к долгожданной развязке. Уже в эту пятницу Максим Михайлюк назовет имя той девушки, которая смогла пленить его сердце и с которой хочет строить отношения вне проекта. А пока Макс рассказывает поклонникам о жизни до шоу. На днях на его инстаграм-странице появилась серия семейных кадров.

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В 11 выпуске "Холостяка" Михайлюк познакомил Вику, Дашу и Дану со своими родителями. Во время эфира он отметил, что мнение мамы и папы в его жизни очень важно, однако окончательное решение он будет принимать сам.

На фотографиях, которые Максим распространил в сети, он запечатлен вместе с родителями. Они обнимаются и выглядят невероятно счастливыми. В короткой подписи к снимкам Максим выразил свою любовь к близким людям, написав: "Любимые".



Максим Михайлюк с родителями / Instagram / @flymax305



"Холостяк" Максим Михайлюк / Instagram / @flymax305



Пилот Максим Михайлюк с родителями / Instagram / @flymax305

Напомним, уже в эту пятницу в 19:00 на телеканале "СТБ" состоится финал десятого сезона шоу "Холостяк". Максим проведет незабываемые дни вместе с Дашей и Даной в Барселоне. Именно тогда он объявит имя той, с кем видит себя в будущем.