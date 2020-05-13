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"Холостяк" Максим Михайлюк позировал в сексуальной фотосессии: пикантные фото

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Максим Михайлюк
Максим Михайлюк / Instagram / @flymax305

Главный герой десятого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" Максим Михайлюк в промо-фотосессии для проекта показал обнаженный торс.

Юбилейный сезон "Холостяка" приближается к финалу. Менее, чем за две недели вся страна узнает имя избранницы Максима Михайлюка. А пока что все участники проекта делятся интересными подробностями и новостями. На сайте телеканала "СТБ" появились пикантные фотографии с фотосессии для шоу.

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Максим Михайлюк – профессиональный пилот и владелец летной школы Flymax в Майами. Ему 34 года, и на проект он пришел, чтобы найти ту женщину, с которой готов провести всю жизнь.

На кадрах Макс позирует в черной расстегнутой рубашке, что хорошо демонтирует его обнаженный торс. Такой наряд совместил с джинсами черного цвета. Пилот дополнил образ часами и браслетом, а на шее у него видна серебряная цепочка.

Холостяк
Главный герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк / Фото: СТБ

Холостяк
Главный герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк / Фото: СТБ

Холостяк
Главный герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк / Фото: СТБ

Холостяк
Главный герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк / Фото: СТБ

Холостяк
Главный герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк / Фото: СТБ

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Холостяк 10 сезон смотреть онлайн
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