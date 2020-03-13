Холостяк 10 сезон 2 выпуск: проект покинули Валерия, Лея и Елена

13 марта на телеканале СТБ вышел 2 выпуск 10 сезона шоу "Холостяк". Максим Михайлюк начал поиски невесты. Претенденток на сердце Холостяка – 16. Кто из девушек покинул проект на этой неделе – читайте у нас.

Во время второй на проекте "Холостяк" 10 cезон церемонии роз, шоу покинули сразу 3 участницы.

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С Валерией холостяк Максим Михайлюк попрощался сразу после первой личной встречи на картинге. Девушки должні біли проехаться в машинке с холостяком, которому завязали глаза, и провести его с помощью указаний до самого финиша. 25-летняя Валерия из Киева отреагировала слишком эмоционально на, казалось бы, обічное развлечение, поэтому это не понравилось холостяку. Михайлюк отметил, что если девушка так стрессово реагирует на обычную ситуацию, то им точно не по пути в серьезных вещах. Что касается Валерии, то она из Киева, работает в интернет-магазине женской одежды, увлекается рисованием картин и спортом.

27-летняя Лея стала следующей на шоу "Холостяк", которая покинула проект на его старте. Мужчина принял такое решение из-за чрезмерной увлеченности совершенствованием собственной внешности девушки. Она не скрывает, что делала себе инъекции красоты, поскольку в детстве заработала немало комплексов из-за ее, как она говорила, неприметной внешности. Известно, что киевлянка работает мастером по маникюру, продает одежду в интернете и занимается блогерством, а также любит петь и писать стихи.

Стоит знать Холостяк 10 сезон: кто из участниц попал в шоу

И третьей участницей, которая покинула проект "Холостяк", стала 27-летняя Елена. Именно она получила в 2 выпуске победу на одном из свиданий на картинге – ключ от квартиры холостяка и чековую книжку пожеланий всех девушек. Но за весь выпуск она не проявила никакой инициативы в общении с ним, поэтому Максим Михайлюк решил попрощаться с ней. Свой ключ она передала Дане, а книгу пожеланий – Даше. О Елене известно, что она родом из села в Одесской области, в настоящее время работает в дистрибьюторской компании руководителем службы качества и квалификации. В частности, увлекается танцами, ездой на велосипеде и мечтает открыть свой ресторан.

Холостяк 10 сезон 2 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.

Главным героем 10 сезона стал профессиональный авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк.

В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.