Холостяк 10 сезон 3 выпуск: шоу покинули Дана, Алена и Анна

После напряженного предыдущего выпуска шоу "Холостяк" покинули сразу три участницы. В третьем выпуске еще несколько претенденток на сердце Максима Михайлюка не произвели впечатления и покинули проект. Больше – читайте в материале LifeStyle 24.

Во время второй в проекте "Холостяк" 10 сезон церемонии роз шоу покинули снова 3 участницы.

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Максим первой отправил домой Дану, которая на первом выпуске делала ему массаж. Холостяк объяснил ей, что он ревнивый и ему не нравится, что работа девушки связана с мужчинами. Так, 21-летняя Дана работает – массажистом-реабилитологом в своей студии красоты.

Известно, что она также занимается верховой ездой и мечтает построить крепкую семью. Кроме того, хочет открыть свой реабилитационный центр и помогать людям.

Второй шоу покинула Алена на вручении роз. Холостяк сказал, что не хочет тратить время зря и попрощался с ней.

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Отметим, что участница работает IT-хантером (фриланс-рекрутер, HR-менеджер). Занимается фотографированием, моделингом, pole dance и exotic dance. Она мечтает создать крепкую семью и встретить любимого человека, а также реализовать себя как фотограф.

Третьей проект покинула Анна. Максим сказал, что девушка не подходит ему, и провел ее до машины.

Добавим, что девушка живет в Киеве с родителями и работает юристом. Увлекается музыкой и плаванием и мечтает создать счастливую и крепкую семью.

Холостяк 10 сезон 3 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

Что известно о шоу "Холостяк"?Это реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.



Главным героем 10 сезона стал профессиональный авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк. В каждом выпуске главный герой встречается с девушками в различных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и продолжить участие в проекте.