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Холостяк 10 сезон 4 випуск: кто покинул шоу в этом эфире

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Холостяк 10 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу / Коллаж: LifeStyle 24

В четвертом выпуске проекта "Холостяк" 10 сезон бушевали настоящие страсти! Девушки постоянно боролись за сердце Максима Михайлюка, но это удалось сделать лишь нескольким участницам. 27 марта проект покинула 1 участница.

Напряжение вокруг проекта "Холостяк" 10 сезон только растет, поэтому мест для лучших становится все меньше. Сегодня же шоу покинула Юлия.

К слову Холостяк 10 сезон 4 выпуск: у кого возникла настоящая искра и кто остался в проекте без розы

22-летняя Юлия Рыбчук первой покинула 4 выпуск проекта "Холостяк" 10 сезон. Ее часто считают светской дамой, поскольку она любит богемную жизнь. Это и вылезло ей боком во время группового свидания, где она с другими девушками и Максом праздновали день рождения слоника. Девушка была не в восторге от встречи Макса, что и заметил холостяк. Он понял, что она готова только к роскошной жизни, а не к различным экспериментам.

 

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Холостяк 10 сезон 4 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.
Главным героем 10 сезона стал профессиональный авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк.
В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться конкуренток. 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Холостяк 10 сезон смотреть онлайн
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