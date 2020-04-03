Холостяк 10 сезон 5 выпуск: кто покинул проект в этом эфире

Пятый выпуск популярного шоу "Холостяк" 10 сезон показал еще больше эмоций и открыл правду о некоторых участницах. Поэтому Максим Михайлюк попрощался еще с некоторыми претендентками на его сердце. Кто покинул проект в 5 эфире – смотрите ниже.

Все меньше мест остается на проект "Холостяк" 10 сезон, поэтому борьба участников за сердце Максима становится все ожесточеннее. Девушки покидают шоу каждую неделю. Сегодня проект покинула Наталья.

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Максим рассказал, что она произвела на него приятное первое впечатление, но он уверен в своем выборе.

Отметим, что девушка живет в Днепре и работает правой рукой крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании. Также она создала собственный онлайн-курс по обучению личных ассистентов – учит и подбирает персональных помощников.

Увлекается Наталья путешествиями, бизнес-проектами, экстремальными видами спорта. Мечтает стать топовым профессионалом в своей нише, путешествовать и наслаждаться каждым днем ​​жизни.

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Холостяк 10 сезон 5 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

Холостяк

Это популярное шоу, на котором главный холостяк страны ищет свою любовь и ходит на свидания с разными девушками. Проект впервые появился в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.



Главным героем этого – 10 сезона стал пилот и владелец летной школы в Канаде Максим Михайлюк. В каждом выпуске главный герой встречается с несколькими девушками в разных местах.