Холостяк 10 сезон 7 выпуск: кто ушел из проекта в этом эфире

Напряженный 7 выпуск 10 сезона "Холостяка" подошел к концу и мы узнали, кто попрощался с Максимом Михайлюком навсегда. Ими стали Оля и Аня.

В новом выпуске "Холостяк" 10 сезон холостяк решил приехать на неделю к девушкам в их дом, где все они боролись за сердце мужчины. Множество свиданий и испытаний пошли только на лучшее в отношениях девушек и Максима.

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Первой "сдалась" 22-летняя Оля, у которой было много сомнений в себе и Максиме после его поцелуя с Дарьей в Таиланде. Она не знала, нужны ли ей такие отношения, поэтому поговорила с ним по душам после группового свидания в домашнем кинотеатре и попрощалась с Максимом и проектом.

Следующей, кто покинул проект, стала 23-летняя Анна. Максим признался, что объем ее шуток был слишком большим, из-за чего он начал чувствовать, что его личная история с девушкой превращается больше на комедию, чем на любовную историю. Аня очень болезненно это восприняла и в конце решила рассказать всю правду Максиму о девушках, что одна из участниц мечтает об эскорте в Дубае, другая – скачет из проекта в проект, имея в виду Дану, третья – целомудренная, но считает себя слишком сексуальной (об Алине) и крыса, понимая под этим словом Кристину. Впрочем, Максим все же попрощался с Аней и принял к сведению ее слова.

Холостяк 10 сезон 7 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.

Главным героем 10 сезона стал профессиональный авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк.

В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.