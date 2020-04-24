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Холостяк 10 сезон 8 выпуск: кто покинул проект в этом эфире

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Холостяк 10 сезон 8 выпуск кто ушел 24.04.2020 – смотреть онлайн
Холостяк 10 сезон 8 выпуск: кто покинул шоу / СТБ

8 выпуск 10 сезона "Холостяка" поразил неожиданными свиданиями и признаниями участников. Однако Максим Михайлюк таки решил попрощаться с еще одной участницей шоу – Настей.

В новом выпуске "Холостяк" 10 сезон холостяк продолжал приглашать участниц на индивидуальные свидания и узнавать о них больше. Но не все ему нравилось в девушках.

Интересно! Холостяк 10 сезон 8 выпуск: странное свидание у астролога и неожиданная церемония роз

Так, в середине выпуска Максим отправил домой Настю еще после их свидания, не дождавшись церемонии роз. А все потому, что девушка до сих пор не определилась, хочет ли с ним отношений и  организовала свидание у астролога.

Отметим, что девушка родилась в Сумской области и занимается танцами. Она увлекается своей профессией и любит путешествовать. А ее цель в жизни: много путешествовать и встретить настоящую любовь.

Интересно, что на церемонии роз Максим позвал Дашу и сказал, что помнит все моменты с ней. Однако, поскольку она их не очень ценит, то он решил провести ей домой. Но в машине девушка увидела приглашение на индивидуальное свидание в Египте, а это значит, что она не покидает проект. Пара даже поцеловалась.

Интересно! Холостяк 10 сезон: все участницы шоу

Холостяк 10 сезон 8 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

Холостяк
Популярное шоу свиданий впервые появилось в марте 2011 года и является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor. Главным героем 10 сезона стал профессиональный Авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк.

В каждом выпуске главный герой устраивает свидания с красивыми участницами в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Автор: Мария Бондар
Теги: Холостяк 10 сезон смотреть онлайн Новости Украины LifeStyle
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