"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу

В Украине состоялась премьера самого романтичного шоу "Холостяк 9 сезон". Символически первый выпуск проекта вышел именно 8 марта 2019 года. Украинки за считанные часы пытались поразить придирчивого Холостяка Никиту Добрынина, а некоторые сумели его удивить неожиданными признаниями и сюрпризами.

По традиции, в первом выпуске шоу "Холостяк 9 сезон" очаровательные красотки одна за другой приезжали на вечеринку. Во время закрытого мероприятия десятки девушек знакомились с главным героем проекта – 30-летним Никитой Добрыниным. Ведущего телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина" и главного редактора мужского журнала XXL (Украина) было достаточно сложно поразить, однако некоторые украинки все же сумели это сделать.

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В конце вечеринки из почти 30 девушек в следующий этап романтического шоу прошли всего 17. Журналисты LifeStyle24 решили познакомить читателей с участницами проекта "Холостяк-9", которые на протяжении нескольких месяцев будут бороться за победу в проекте и сердце Никиты Добрынина.

"Холостяк 9 сезон": все участницы шоу

Дарья

Возраст: 20 лет

Город: Киев

Чем занимается: парикмахер, стилист причесок

Харизматичный стилист никогда не думала, что будет создавать прически, ведь мечтала быть актрисой или психологом. Получить образование парикмахера было идеей мамы Дарьи, за что девушка сейчас очень благодарна. Красавица очень волновалась перед выходом к Холостяку, поэтому, ступив на красную дорожку, Дария едва не бежала на встречу с Никитой Добрыниным, вызвав у него улыбку. Друзья телеведущего убедили его дать девушке шанс и вручить ей розу.

София



Возраст: 22 года

Город: Киев

Чем занимается: студентка

В 5 лет девушка пережила нелегкий развод родителей и каждый раз слышала, насколько она похожа на отца и мать. Поэтому София призналась, что имеет много комплексов, которые стремится преодолеть на проекте. Сперва Холостяк не видел ее, ведь девушка попросила обернуться к ней спиной и не смотреть на ее лицо. Уже во время вечеринки Никита Добрынин узнал Софию, а их неординарная первая встреча запомнилась ему, поэтому студентка получила желанную розу.

Каролина

Возраст: 24 года

Город: Николаев

Чем занимается: модель

Манекенщица имела неудачные отношения, поэтому согласилась на немало пластических операций. Байкерский стиль Каролины и ее эффектное появление на мотоцикле поразило Холостяка, поэтому модель прошла в следующий этап шоу.

Юлия

Возраст: 25 лет

Город: Кременчуг

Чем занимается: владелица магазина купальников

Девушка призналась, что поддерживает свою идеальную форму, поэтому любит щеголять фигурой в соблазнительных платьях. Именно такое платье Юлия выбрала на встречу с Холостяком, чем ошеломила его и впоследствии получила приглашение поехать на море.

Ольга

Возраст: 25 лет

Город: Киев

Чем занимается: журналист

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Во время знакомства с Никитой Добрыниным Ольга призналась, что имеет немало татуировок, которые прикрыла изысканным платьем. Девушка волновалась, но была уверена в себе, что понравилось Холостяку.

Юлия

Возраст: 24 года

Город: Днепр

Чем занимается: художник

Молодая и перспективная художница призналась, что сперва начинала бизнес с перепродажи картин. Теперь же Юлия рисует эротические рисунки, которые успешно продает на художественном рынке. Она надела платье с соответствующим орнаментом, которое поразило Холостяка.

Лилия

Возраст: 28 лет

Город: Харьков

Чем занимается: менеджер

Девушка картавит, что очень понравилось Никите Добрынину. Непринужденный разговор с ней стала желанным билетом для Лилии в шоу.

Дина

Возраст: 22 года

Город: Одесса

Чем занимается: помощник депутата

Харизматичная и целеустремленная Дина знает, чего она хочет от жизни. Уже в 22 года она работает помощником депутата. Друзья Холостяка были поражены ее настойчивостью, поэтому заявили, что не удивятся когда-нибудь увидеть ее имя в списках на пост президента.

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Лилия

Возраст: 21 год

Город: Днепр

Чем занимается: помощник дизайнера

Во время знакомства с Никитой Добрыниным девушка подарила ему тарелку, как символ стабильных отношений. Лилия предложила Холостяку беречь ее, что понравилось мужчине.

Наталья

Возраст: 23 года

Город: Харьков

Чем занимается: крипто-леди

Оригинальное появление Натальи в проекте заинтересовало Холостяка. Крипто-леди залезла в коробки и ожидала, когда их распакует телеведущий. Знакомство Никиты Добрынина и Натальи состоялось во время общения с другой участницей шоу. Такая дерзость, как ни странно, понравилась Холостяку.

Елизавета

Возраст: 23 года

Город: Одесса

Чем занимается: студентка

Дочь состоятельного одессита приехала на проект вместе с отцом. Сначала мужчина пообщался с Холостяком, после чего познакомил Никиту с Елизаветой. Это запомнилось ему, поэтому девушка получила розу.

Валерия

Возраст: 29 лет

Город: Киевская область

Чем занимается: менеджер

Образ суперженщины, в котором Валерия пришла на шоу, потряс Никиту Добрынина. Кроме этого, в общении с друзьями Холостяка девушка откровенно рассказала о неудачных пластических операциях.

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Анна

Возраст: 28 лет

Город: Николаев

Чем занимается: экономист

Успешный экономист пришла на проект найти свою любовь. Аня призналась, что все воспринимают ее, как "железную леди", поэтому она стремится растопить свое ледяное сердце.

Виктория

Возраст: 25 лет

Город: Луганск

Чем занимается: стюардесса

Эффектная стюардесса пришла на шоу в приталенном платье, подчеркнув свою стройную фигуру. Девушка появилась перед Холосятком после милой записки на беспилотнике, что удивило его. После общения с Викторией Никита Добрынин решил вручить ей розу.

Элизабет

Возраст: 24 года

Город: Луганск, Флоренция, Италия

Чем занимается: продавец-консультант

Девушка долгое время прожила в Италии, куда переехала к матери. Жизнерадостность Элизабет помогла ей получить первую розу.

Марина

Возраст: 21 год

Город: Кролевец, Сумская обл.

Чем занимается: владелица модельного агентства

Модель и владелица агентства Марина достигла немало высот в жизни, однако так и не встретила любовь. На шоу застенчивая девушка имеет такую возможность, получив розу от Холостяка.

Анастасия

Возраст: 23 года

Город: Львов

Чем занимается: продавец-консультант

Пожалуй, первенство в эффектном появлении может получить продавец сумок Анастасия. Девушка появилась перед Никитой Добрыниным в чемодане уже во время вечеринки. Такое оригинальное появление красавицы удивило Холостяка, поэтому он неожиданно пригласил ее на морской отдых.