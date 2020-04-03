Холостяк 10 сезон 5 выпуск: тройное свидание и романтический вечер с поцелуями

В эту пятницу состоялся пятый выпуск самого романтического украинского шоу "Холостяк" 10 сезон. Участницы продолжают ожесточенную борьбу за сердце холостяка Максима Михайлюка, показывая эмоции, чувства и заинтересовывая интригой. Поэтому, как прошел 5 выпуск популярного проекта – читайте в материале LifeStyle 24.

Новый выпуск шоу "Холостяк" 10 сезон удивил новыми событиями, откровенными признаниями, горячими встречами и интригами. Борьбу за Холостяка продолжают лишь 9 девушек. Кто же в этом эфире больше всего впечатлил Максима?

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Тройное свидание в Таиланде

9 участниц 10 сезона проекта продолжают роскошный отдых в Таиланде. В предыдущем выпуске Максим пригласил на свидание сразу трех девушек – Дану, Наталью и Дашу. Участницы отправились в аквапарк. Они должны были собрать бонусы на различных этапах отдыха. Девушки вместе с Максимом спускались с водных горок, шутили и развлекались по полной.

В результате каждая девушка выбрала бонус с Холостяком. Так, Дана пошла на мороженое с Максимом, они говорили и больше узнавали друг о друге. Наталья пошла с ним на массаж, где сразу начала расспрашивать, почему Холостяк не дал ей розу в предыдущем выпуске. А Богдане досталось выпить коктейли с ним. Они поговорили о свидании и о себе. После свидания только Дана получила розу.

Свидание в бассейне с Настей

На следующий день Максим пригласил на свидание Настю, которая ранее рассказала ему трагическую историю из своей жизни. Они поехали на скутере в романтическое место. Пара решила поужинать и поговорить. Участница рассказала о своем хобби и просто о жизни.

Максим и Настя много смеялись, веселились и купались в бассейне. Атмосфера была очень романтическая – пара обнималась и даже целовалась.

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Романтическое свидание с Викторией

После этого приглашение на встречу получила Виктория, Холостяк обещал загадать желание. На свидании пара попробовала кое-что интересное – они рисовали на телах друг друга и говорили на личные темы. Виктория нарисовала на теле Максима два сердца, пальму и льва, а он изобразил золотую рыбку, розу и кошку.

Девушка пыталась соблазнить Холостяка, касалась его тела и улыбалась ему. После этого пара пошла в душ, где они отмывали друг друга от краски. Затем Виктория и Максим поужинали и говорили о себе. Холостяк в конце свидания подарил ей розу.

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Затем Максим поговорил с ведущим Григорием и рассказал, что он узнает девушек с другой стороны и видит, что нравится им все больше. Холостяк даже признался, что у него есть взаимная симпатия, но это не совсем чувство влюбленности. Девушки записали видео Максиму, где рассказали о некоторых собственных чувствах или эмоциях.

Церемония роз

Девушки волновались, ведь не все на этой неделе ходили на свидание с Максимом, и боялись покинуть шоу. К тому же, волнение было из-за рассказов других девушек о поцелуях с Холостяком и романтических свиданиях.

Во время личных встреч от Максима уже получили розы Дана и Виктория.

Но на церемонии роз Холостяк захотел лично поговорить с Кристиной, потому что он понимал, что она расстроена и захотел узнать причину. Пара пошла в комнату, где они лежали на кровати и говорили.

Выяснилось, что участница просто ревнует Максима к другим, особенно когда узнала, что он целовался с некоторыми девушками. В то же время главный герой шоу принес ей розу и нежно поцеловал девушку.

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Затем Максим вызвал Викторию и нарисовал на ее руке розу и дал живой цветок. Следующие розы получили Настя, Алина, Анна, Ольга и Даша. А проект покинула Наташа.

Холостяк 10 сезон 5 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)