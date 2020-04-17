Холостяк 10 сезон 7 выпуск: возвращение в Киев и внезапное сватовство мамы Алины с Максимом

Популярное шоу "Холостяк" 10 сезон уже отметилось 7 выпуском 17 апреля. В нем можно было увидеть, как девушки вернулись из солнечного Таиланда в холодный Киев, где их ждали не менее жаркие страсти, чем в южном полушарии.

Количество участниц в шоу "Холостяк" 10 сезон с каждым выпуском уменьшается, и отмененный вылет Даши с прошлого выпуска в последний момент еще больше обострил эмоции у всех других девушек на проекте. Что ждет влюбленных в Макса участниц – читайте в нашем материале.

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Неожиданный переезд Макса к девушкам

По возвращению в Киев девушки уже ожидали новых испытаний в их отношениях с Максом. Но они совсем не ожидали, что в их дом на одну неделю переедет Максим, чтобы лучше узнать каждую из участниц. Сначала они обижались на холостяка, потому что тот в прошлом выпуске при всех целовался в бассейне с Дарьей, но уже в Украине все в один голос начали говорить, что: "Все, что было в Таиланде, остается в Таиланде". Девушки овладели собой и решили снова восстановить общение с Максом.

Чтобы холостяк лучше себя чувствовал в доме, на помощь вызвалась Алина, у которой было меньше всех обид на Максима. Она помогла ему поселиться в отдельной комнате и сразу начала его очаровывать. Стоит добавить, что за все предыдущие 6 выпусков в нее не было ни одного индивидуального свидания с Максимом. Поэтому девушка искала любую возможность пообщаться с мужчиной.

Следующей на разговор с Максом поспешила пойти Кристина, которая имеет сильные чувства к холостяку. Она хотела выяснить все неточности, которые могли возникнуть после ситуации в Таиланде с Дарьей. Но Максим успокоил ее и сказал, что он очень ценит их личную историю и не хочет ее терять.

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Завтрак для холостяка и пожелания девушек

Максим признался, что перед приездом к девушкам не успел позавтракать, поэтому предложил им, чтобы те вместе с ним приготовили еду. Из нескольких девушек он выбрал Настю, так как она несколько выпусков назад поделилась, что в 3 ночи могла пойти на кухню и приготовить блины. Поэтому он захотел приготовить блины с Настей. Во время всего процесса он помогал девушке и поддерживал ее, несмотря на то, что на кухню однажды даже вошла Дана.

После совместного завтрака со всеми, холостяк предложил всем девушкам написать на листочках свои пожелания, которые бы они хотели воплотить вместе с ним в течение следующей недели. Было много разных пожеланий от девушек: чтение перед сном, совместные тренировки, завтраки, ужины при свечах, прогулки, походы в кино и даже секс.

К примеру, Дана решила сразу пойти "ва-банк" и позвала Макса на разговор, оторвав от девушек. Еще во время прыжка с парашютом в 6 выпуске она пообещала ему, что подарит ему какую-то вещь. Это и случилось: Дана подарила ему черную футболку с эротическим изображением пары, которая занимается любовью. Максим принял такую футболку и не считал ее вульгарной, как подметили это другие девушки.

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Уже вечером девушки и холостяк собрались за общим ужином и отметили день рождения Даны. Перед этим Максим подарил ей цветы и юбку, а уже за бокалом шампанского пожелал ей с девушками настоящей любви.

Групповое свидание в домашнем кинотеатре

Оля, Вика и Даша стали теми счастливицами, которые пошли на групповое свидание с Максимом. Хоть они все желали индивидуальных встреч, но холостяк решил лучше сделать так. В комнате с проектором девушки и Максим сели на одном диване и смотрели "Мистер и миссис Смит". Если Даша и Вика взяли ситуацию в руки и сели по две стороны от Максима, то Оля чувствовала себя третьей лишней в этой ситуации. Холостяк это заметил и пошел с ней на разговор, чтобы выяснить отношения. Все завершилось тем, что они поняли, что не готовы идти в одном направлении, поэтому решили попрощаться друг с другом. 22-летняя Оля Виноградова покинула проект.

А пока прощались Макс и Оля, девушки Даша и Вика ждали их в комнате домашнего кинотеатра. Холостяк вернулся к девушкам в плохом настроении, поэтому решил завершить свидание и поблагодарил за вечер.

Эротическое чтение перед сном и свидание с Алиной

Аня тоже решила не "пасти задних" и пришла к Максиму в 1 час ночи читать ему книгу. Из этого почти ничего не вышло, потому что кроме смеха у них ничего не получалось. После намеков на сексуальный контакт они попрощались и пошли по своим комнатам.

А вот наконец Алина получила индивидуальное свидание от Максима. Они пошли на утреннюю прогулку-тренировку возле их имения, где больше узнали друг о друге. Холостяк признался, что его поразил небогатый опыт в отношениях с мужчинами, а также ее девичья наивность.

После пробежки их неожиданно ждала Вика, которая приготовила для Максима завтрак. Алина была третьей лишней в этой трапезе, но она на это не обращала внимания. Поэтому Вика вынуждена была смириться с этим и устроить гостеприимный завтрак для Алины тоже.

После завтрака в кухню подошли все девушки и получили от Максима неожиданное сообщение: холостяк предложил на следующий день устроить вечеринку на дому в тематическом стиле. Алина и Дана должны были поехать в Киев и поискать для всех девушек костюмы. Также он пообещал, что на вечеринке они увидят особых для них людей.

Тематическая домашняя вечеринка

А пока Максим решил поехать за покупками в супермаркет с Дашей и Настей, чтобы было что поесть на вечеринке. Поездка была довольно напряженной, потому что каждая из них хотела "перетянуть на себя одеяло". Девушки должны были придумать меню на 15 человек, но им это трудно удавалось. Поэтому на помощь пришел Максим, чтобы помочь в подборе продуктов. После покупок девушки на такси уехали домой, в то время как холостяк поехал забирать из магазина костюмов Алину и Дану.

Девушки по-разному восприняли костюмы, потому что Алина и Дана выбрали все самое лучшее лишь для себя: Вика была Мальвиной, Аня – монашкой, Настя – куклой Барби, Даша – кошкой, Христя – ангелом с крыльями, Алина – Роксоланой, Дана – героиней Грейс из сериала "Острые козырьки", а Максим – главным героем Томи из того же сериала.

Перед главной вечеринкой девушки стали на кухне готовить блюда. Шеф-поваром на один день стала Вика, которая продумала все меню, и раздавала всем девушкам задания. Максим пришел поддержать девушек, но без конфликтов все равно не обошлось. Пока девушки решали между собой проблемы, холостяк поехал встречать особых гостей для вечеринки. После всех приготовлений, девушки пошли одеваться в костюмы и ждать Максима с гостями. Среди них были лучшие друзья девушек и даже одна мама. Это была мама Алины.

С ней и Алиной Максим решил пойти на личную встречу, пока участники общались со своими друзьями. Там холостяк узнал много нового об участнице, но признался, что в некоторых моментах ему было некомфортно. Кроме этого лучший друг Макса тоже испытывал девушек на прочность и задавал им особо каверзные вопросы на личных беседах.

Церемония роз

После окончания вечеринки все гости поехали домой и девушек ожидала церемония роз. Лучший друг Максима в конце дал ему несколько советов относительно участниц из собственных наблюдений, но попросил мужчину самому расставить собственные приоритеты, ведь выбор очень сложный. Что интересно, девушки не ожидали, что после веселой вечеринки их еще будет ждать церемония роз, ведь в этом выпуске Оля добровольно покинула шоу, поэтому ожидать чего-то неожиданного им не приходилось.

Первое, что шокировало девушек, это то, что Максим принес к девушкам четыре розы, учитывая то, что участниц было семеро. Но во время индивидуальных бесед Максим сразу вручил Насте и Христе по розе, а также по чеку на 25 тысяч гривен, чтобы на следующей неделе они организовали свидание с ним своей мечты. Поэтому только 1 участница должна была покинуть проект. Ею стала Аня. Поэтому проект "Холостяк" покинули Оля и Аня.

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Холостяк

Это реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.

Главным героем 10 сезона стал профессиональный Авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк.

В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.