Холостяк 10 сезон 8 выпуск: странное свидание у астролога и неожиданная церемония роз

24 апреля на телеканале СТБ прошел 8 выпуск популярного шоу "Холостяк" 10 сезон. Девушек осталось все меньше, поэтому интриги вокруг участниц и незабываемые свидания с главным холостяком страны продолжаются. Чем поразил новый выпуск шоу и как девушки пытались завоевать внимание Максима Михайлюка – смотрите в материале LifeStyle 24.

В шоу "Холостяк" 10 сезон к 7 выпуску осталось только шесть девушек и с каждым выпуском их количество уменьшается, что обостряет эмоции участниц на проекте.

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Свидание с Кристиной в парке

Настя и Кристина должны были сами организовать свидание за 25 тысяч гривен. Максим надеялся, что девушки придумают что-то интересное и полностью продумают план встречи.

Первой пригласила на свидание Холостяка Кристина. Девушка выбрала идеальный для себя вариант – она просто захотела провести время с Максимом, поэтому вернула ему деньги обратно. Но впоследствии оказалось, что эту идею ей подсказала Алина. На свидании пара гуляла в парке, они много разговаривали и смеялись. После этого участница пригласила холостяка к себе домой – в место, которое ее больше всего характеризует.

Максим надеялся, что Кристина его накормит, однако девушка не приготовила ужин. Поэтому пара заказала еду в квартиру. Они говорили о своих семьях, вспоминали детские истории из жизни и просто смеялись. Девушка также подарила ему подарок – коробку "Открой это, когда..", чтобы эти советы могли помочь в определенных решениях. Однако Максиму сюрприз не очень понравился.

Свидание с Настей у астролога

После этого Максим отправился на свидание с Настей. Так, девушка заказала себе и Холостяку одежду-стильные костюмы для особого вечера. Выяснилось, что пара проверит свою совместимость в астролога. Эксперт понял, что Максим работает в авиации, но также сказал и то, что Настя не может определиться, чем заниматься по жизни. Кроме того, по словам астролога, в пары высокий уровень совместимости, однако все решать Максиму.

После этого пара уединилась и решила поужинать в красивом ресторане, который выбрала Настя. Там они поговорили о слова астролога. Максиму не понравилось то, что девушка не может определиться с работой и не знает чего хочет. Участница даже сказала, что не понимает ее отношение к нему и она до сих пор не определилась. Поэтому Холостяк отправил Настю домой.

Откровенный разговор девушек с ведущим

Ведущий Григорий решил спросить у девушек интересные вопросы, чтобы больше о них узнать. Ведь на прошлой церемонии роз Анна, которая выбыла из проекта, рассказала о них некоторую информацию. Поэтому ведущий решил это проверить. Так, выяснилось, что Дана когда-то участвовала в другом телевизионном шоу – "Любовь на выживание" с бывшим парнем. Однако девушка отметила, что "Холостяк" – это совсем другой проект и она пришла сюда найти любовь.

После этого вопроса было до Алины, ведь очень многие девушки считают, что она показывает себя отличницей, но на самом деле такой не является. Так, например, участницы не понимают, как она может в 24 года до сих пор быть девственницей.

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Еще один вопрос был: "Как долго можно быть в отношениях ради денег?", и девушки решили поставить его Даше. Участница рассказала, что она выросла в достатке и хочет иметь мужчину с деньгами, чтобы ни в чем себе не отказывать. Далее на вопрос, правда ли, что цель оправдывает средства, ответила Виктория. Она сказала, что ей 25 и она уже хочет замуж. Однако девушки ей не поверили, ведь слышали от нее, что она даже не хочет знакомить Максима со своими родителями.

Последний вопрос касался Кристины: "Важнее – отношения или пиар на проекте "Холостяк". Она ответила, что для нее важнее любовь, но девочки ей не поверили, ведь они замечали интересные вещи от нее и считают, что она не является той, какой показывает себя на камере.

Свидание с Даной

Максим пригласил на романтическое свидание Дану, потому что он хотел сделать ей творческий сюрприз. Холостяк повел девушку "показать" звезды – до планетария. Пара могла увидеть карту звездного неба всех моментов, когда они встречались – знакомства, первого свидания, прыжке с парашютом и других. После их разговора и романтики среди звезд Дана решила рассказать Максиму о своем участии в шоу "Любовь на выживание" с бывшим парнем. После проекта они разошлись.

Вечером девушка рассказала о своей жизни. Пара на свидании много говорила, пила вино и смеялась. В общем, встреча прошла замечательно, Данная даже рассказывала ему свои стихи, при чем один из них был написан в Таиланде. Ее откровенная поэзия настолько понравилась Холостяку, что он начал ее целовать и обнимать.

Долгожданное свидание с Алиной

Алина наконец дождалась за 8 недель первого индивидуальное свидание с Максимом, где они должны отпраздновать какое-то событие. Холостяк встретил девушку возле вертолетной площадки. Интересно, что у нее были завязаны глаза. Максим подготовил для Алины сюрприз – полет на вертолете. Холостяк уверенно чувствовал себя за штурвалом, хотя девушка немного волновалась. Однако полет прошел замечательно, участница была в восторге.

После этого пара отправилась на ужин. Съасовалось, что они должны были отпраздновать Новый год, хоть и с опозданием. Максим и Алина много общалась о праздниках и семью. Максима очень интересовали предыдущие отношения девушки, и она ему все рассказала. Впоследствии Холостяк даже подарил девушке красивый подарок. Празднуя, пара даже загадала желание, вспоминала приятные моменты и даже впервые поцеловалась. После свидания Алина призналась, что, возможно, влюбилась.

Неожиданная церемония роз

На этой неделе церемония была очень особенная, как сказали девушки. Участницы волновались, ведь не все имели индивидуальные свидания с Холостяком. Максим сразу в начале церемонии подарил розу Алине, ведь ему понравилось их общение и свидания. После этого девушка достала хлопушку и вместе с Максимом осуществила его любимую новогоднюю традицию.

Следующей к Максиму подошла Дана. Холостяк сказал, что он посмотрел выпуск "любви на выживание", в котором участвовала девушка. Он сказал, что ему не понравилось, что Данные сложно придерживаться границ и она пытается все контролировать. Но Максим таки вручил ей цветок.

Далее Максим дал розу Виктории. После этого Холостяк позвал Кристину и сказал, что не видит того, что важен для нее. Тогда он отправил девушку обратно к девушкам. Потом к нему подошла Даша. Он сказал, что помнит все моменты с ней, в отличие от Даши. Поэтому он провел ей домой. Но в машине девушка увидела приглашение на свидание и поцеловала его.

Вернувшись, Максим сказал, что церемония закончена, однако потом вспомнил про Кристину и дал ей розу. Поэтому получается, что шоу в этом выпуске покинула только Настя.

Холостяк 10 сезон 8 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)