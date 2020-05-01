Холостяк 10 сезон 9 выпуск: свидания девушек в Египте и скандальное возвращение Даши

В популярном шоу "Холостяк" 10 сезон страсти разгорелись не на шутку! В последних выпусках проекта девушки стали настоящими соперницами, которые не готовы отдавать другим своего желанного мужчину – Максима Михайлюка.

В шоу "Холостяк" 10 сезон осталось только пять девушек, которые еще с большей настойчивостью боролись за сердце Максима. Почти всех ждали романтические свидания в Египте, поэтому читайте дальше, как развивались их отношения в теплых краях.

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Свидание Даши и Макса в Египте

Пока Дана, Кристина, Алина и Вика думали, что Даша покинула шоу в 8 выпуске, хитрая Даша полетела на индивидуальное свидание в Египет. Там Максим запланировал максимально провести с ней время, о чем Даша мечтала столько времени. Их первая встреча состоялась в аквапарке. Такое место холостяк выбрал специально, ведь на прошлом групповом свидании с девушками, где была Даша, ей тогда все не понравилось. Поэтому Максим решил пошутить и снова привезти ее в аквапарк. Но после первого смузи он завязал ей глаза и все же отвез ее в пустыню. Даша была сильно поражена.

Он предложил ей впервые заняться сандбордингом – ездой на сноуборде по песчаным дюнам. После первого неудачного падения у Даши включился спортивный азарт, поэтому они еще не один раз совместно спустились с горы по песку. Чтобы снять усталость, пара поехала на спа-процедуры. Там Максим предложил сделать ей массаж, что стало очень романтичным моментом их свидания. После массажа холостяка Даша решила тоже сделать ему легкий массаж.

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А завершением вечера стало совместное купание в джакузи. Под бокал шампанского она призналась в сложной конкуренции с девушками и личных страхах в отношениях с Максом. Холостяк решил, что до церемонии роз Даша не будет появляться в доме, где она живет с другими девушками в Киеве, а приедет сразу на саму церемонию. Все переживания Даши исчезли вместе со страстным поцелуем Макса в спа.

Испытание в казино для Вики

Вслед за Дашей в Египет полетела на свидание с Максом и Вика. Она никак не ожидала приглашения, хотя очень этого хотела. Их свидание состоялось в роскошном казино, где Вика появилась в невероятном черном платье, которое подчеркнуло ее формы, а Максим – в изысканном костюме. Участница "Холостяка" попросила Макса быть его талисманом в казино, а он решил испытать ее на то, как она распорядится 1 тысячей долларов в азартных условиях.

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В казино у них был выигрыш, впрочем, все пошло не по плану, когда они сыграли в блэк-джек. После нескольких неудач они проиграли, и на вопрос Макса, что было бы, если бы такое произошло в их совместной жизни, Вика ответила, что это прекрасная проверка на прочность отношений, хотя холостяку показалось, что она слукавила и ответила ему то, что он хотел услышать. Их свидание завершилось романтическим ужином в ресторане и поцелуем.

Групповое свидание Алины и Кристины

Следующими в Египет из Киева вылетели Алина и Кристина, пока Дана осталась одна в "холостяцком" имении. Девушки очень ожидали встречи с Максом, хотя не скрывали, что хотели индивидуальные свидания. Сначала они прокатились на лошадях на морском побережье, где прекрасно провели время, а потом пили охлаждающие смузи на пикнике под палящим солнцем. Уже вечером Алина, Кристина и Макс встретились за ужином в роскошных образах. Во время ужина Макс провел с девушками индивидуальные беседы, где лучше их узнал.

Церемония роз

Церемония роз в этом выпуске "Холостяк" была одной из самых роскошных, ведь все девушки были в красных платьях. Но главной изюминкой вечера стало обещанное Максом возвращение Даши, которое озадачило всех девушек. Все были в полном шоке, но каждая из них пыталась удержать свои эмоции до окончания церемонии, только за кадром позволили себе слабинку, пустив слезы.

Следовательно, на церемонии награждения Максим Михайлюк решил дать розы Вике, Дане, Даше и Кристине. Поэтому Алина покинула проект навсегда.

Холостяк 10 сезон 9 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.



Главным героем 10 сезона стал профессиональный авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк.



В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.