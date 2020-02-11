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Холостяк 10 сезон: кто стал главным героем шоу

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Холостяк / Facebook /Холостяк (The Bachelor Ua)

Макс Михайлюк стал главным героем романтического шоу весны "Холостяк", которое стартует 6 марта 2020 года.

Недавно телеканал СТБ опубликовал анонс этого проекта, а теперь объявил имя "Холостяка". Видео с обворожительным Максом опубликовали на официальной странице телешоу в фейсбуке.

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В ролике "Холостяк" изображен в роли пилота. Ранее, ведущий шоу Григорий Решетник в интервью изданию Viva рассказал, что Макс является владельцем летной школы в Майами.

С Максом мы сразу подружились, потому что очень близки по духу. У него пылкий характер и в общении сразу ощущается темперамент, его огонь, прежде всего, по отношению к девушкам. На каком-то этапе, я уверен, участницы поголовно будут очарованы энергетикой нашего неземного Холостяка.Он классный, он настоящий, и в то же время очень рассудительный и глубокий,
– говорит Григорий.

Анонс нового сезона создатели шоу подписали так: "Хоть звезду с неба! Неземной Холостяк Макс Михайлюк способен ради любимой на невероятные поступки. Уже 6 марта в 19:00 смотри романтическую премьеру весны".

"Холостяк-10" – анонс: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Холостяк 10 сезон смотреть онлайн
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