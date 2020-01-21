Холостяк 10 сезон: дата выхода шоу и первый тизер проекта

Популярное и уже юбилейное шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ" совсем скоро выйдет на экраны. Премьера нового сезона проекта состоится 6 марта 2020 года и создатели шоу уже приоткрыли завесу, кто же станет главным покорителем женских сердец.

Первый видеотизер проекта "Холостяк" 10 сезон появился на телеканале "СТБ" 21 января. Несмотря на то, что в этом году зрители шоу не имели возможности проголосовать за желаемого холостяка в проекте, напряжение вокруг неизвестного главного героя только растет.

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Известно лишь то, что новым холостяком стал пилот и владелец летной школы в Америке. По словам создателей шоу, после того, как человек построил успешную карьеру, он осознал, что не нашел любви, поэтому решил испытать судьбу на проекте "Холостяк". Имени мужчины пока не сообщают, но в видеоролике под названием "Неземной холостяк" можно увидеть его телосложение и часть лица.

Холостяк 2020 Украина: смотреть промо сезона онлайн

Дата выхода "Холостяк" 10 сезон

Что касается других деталей, то известно, что новый сезон проекта "Холостяк" начнется традиционно в пятницу – 6 марта. Неизменным ведущим в этом году стал Григорий Решетник.

Что известно о шоу "Холостяк"?Это реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". В каждом выпуске главный герой встречается с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток. На церемонии роз каждого выпуска с холостяком прощается одна, а то и больше девушек, а главная обладательница сердца холостяка получает билет в счастливую совместную жизнь с любимым.