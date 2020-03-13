Холостяк 10 сезон 2 выпуск: кто из девушек получил уникальный ключ к жилью Максима Михайлюка

После напряженного старта проекта "Холостяк" зрители и участницы шоу имели возможность в 2 выпуске познакомиться с главным холостяком страны – Максимом Михайлюком. Некоторые девушки не произвели особого впечатления на мужчину и покинули проект, а некоторые – получили шанс на покорение сердца желаемого мужчины.

В новом выпуске "Холостяк" 10 сезон девушки начали свою борьбу за главного мужчину проекту.

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Перед заселением в дом, в котором они будут жить на время шоу, поселелись не все. Ведущий Тимур Мирошниченко сказал девушкам, что некоторые из них смогут лично пообщаться с Михайлюком, ведь в 1 выпуске не все участницы встретились тет-а-тет с холостяком. И пока половина девушек выбирала комнаты для проживания, другая восьмерка поехала на гонки на маленьких машинках, где их и встретил Михайлюк.

Гонки на картинге

Победительница мини-гонки на картинге могла получить интересную чековую книжку пожеланий, где все девушки сначала записали по одному пожеланию, а когда все записали, то стало известно, что победительница сможет воплотить на проекте все записанные девушками пожелания. А особым сюрпризом стал ключ к квартире Максима, который он сразу отдал участнице Елене, чтобы та приходила к нему в гости в любой момент. Максим и девушка ненадолго отошли на личную встречу, где девушка из Одесской области призналась, что у нее глухонемые родители, которых всю жизнь она хотела вылечить, но потом поняла, что в таком зрелом возрасте дефект родителей уже не исправить.

Что до картинга, то Михайлюк придумал интересную задачу для девушек: они парами садились в машину, но Максу завязывали глаза и сажали за руль, в то время как девушки должны были вместе с ним управлять машиной с помощью указаний. Для холостяка, по его словам, такая задача показывала уровень его доверия к девушкам. Валерия первой вызывалась поездить с Максимом, но давала достаточно сложные указания, которые были недееспособны, из-за чего весь путь на картинге она проехала более 6 минут.

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Алина стала второй и с большой радостью и успехом провела время с Максимом на картинге, и проехала весь путь за 4 минуты 45 секунд. После этого пара пошла пообщаться, а девушка произвела очень приятное впечатление на холостяка. Стало известно, что в возрасте 24 лет она уже получила три образования, чем поразила его. Но вместе с этим она позволила узнать, что в день съемок 2 выпуска прошел 1 год с момента, когда она попала под колеса машины. Максиму внезапно стало неудобно из-за того, что его первое личное знакомство с девушкой состоялось снова с участием пусть даже маленьких автомобилей, но встреча завершилась на приятной ноте.

Следующая поездка с Михайлюком состоялись довольно быстро, но во время поездки Кристина из Донецкой области вызвала наибольший интерес со стороны холостяка. Девушки заметили, что он к ней проявлял особую привязанность. А сама она старалась как можно дольше быть с ним на картинге, специально врезаясь в препятствия. Во время личной встречи Кристина призналась, как ее семья сейчас живет в Донецкой области, но с теплом вспомнила, как ее воспитывала бабушка.

После всех гонок победу на картинге одержала Елена, которая в начале выпуска получила еще и ключ от квартиры холостяка. Она проехала весь промежуток на картинге с ним чуть больше чем 2 минуты. Сразу же после "испытания" Михайлюк решил не тянуть "кота за хвост" и вручил первую розу одной из участниц, но перед этим пошел на разговор с Валерией, которая была слишком эмоциональной на картинге. Максим не понимал, почему развлечение обернулась для девушки настоящим стрессом. Долго не думая, Максим расстался с 25-летней участницей Валерией из Киева.

А вот первую розу 2 выпуска он вручил 23-летней Кристине.

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Индивидуальное свидание с Натальей

Во время гонки на картинге участница проекта призналась, что любит неожиданности. Так и произошло – во время вечернего кофепития с девушками главный холостяк страны зашел в дом, где живут девушки, и пригласил ее на свидание. Девушка сильно взволновалась, ведь не была готова к встрече и выглядела совсем по-домашнему, но он подхватил ее на руки, отнес в машину и все сомнения в искренности мужчины сразу развеялись. Пара приехала в столичный торговый центр, где Максим пригласил ее на романтический ужин.

А пока пара нежно разговаривала и узнавала друг о друге, Тимур Мирошниченко устроил познавательные игры с девушками у костра. Одна из участниц, Аня, неожиданно для себя призналась на шоу, что ее бывший бойфренд жестоко избивал девушку, когда был в состоянии алкогольного опьянения. Долгое время она никому не могла этого рассказать из-за стыда и боязни причинить боль родным своим рассказом. А вот девушка Лея в свою очередь призналась, что после месяца отношений с мужчиной согласилась на его предложение женитьбы, но перед свадьбой ее лучшая подруга изминила ей с ним.

В то же время Максим и Наталья получали удовольствие от компании друг друга и даже смогли потанцевать. Девушка поразила его своей искренностью и потому он вручил Наталии вторую розу в 2 выпуска проекта "Холостяк".

А пока холостяк размышлял о девушках и розах, которые их заслуживают, ведущий Тимур передал ему романтическое письмо от участницы Даны, которая до сих пор не имела возможности с ним лично пообщаться. В шоу девушка призналась, что с помощью стихов часто выражает свои эротические фантазии, а когда влюблена в мужчину – как правило, очень свободно чувствует себя с ним в постели.

Церемония роз

И свою вторую церемонию роз привлекательный холостяк начал со свидания с Даной – той самой, которая написала ему стихотворение. Они пошли на балкон, где наблюдали вместе за вечерним Киевом и смотрели в телескоп на звезды. На отдельную встречу Максим позвал Викторию, Елену и Аню и относительно нее холостяк сделал собственные выводы.

Индивидуальную беседу с мужчиной мечты также провела и Лея, где девушка поделилась, что хотела всегда иметь яркую внешность из-за того, что в детстве считала себя неприметной "пухленькой" девочкой. Но мужчине все же показалось, что претендентка на сердце слишком следит за своими изменениями во внешности, из-за чего попрощался с ней в проекте.

Завоевывать сердце холостяка на откровенном разговоре пошла смелая Алена, которая отметила, что ей важно понимать хобби и предпочтения бойфренда. На вопрос Максима, прыгнула бы она с ним с парашютом, девушка ответила отрицательно, потому что не готова к радикальному экстриму.

Наконец Максим Михайлюк приступил к вручению роз. И третий в 2 выпуске цветок он вручил Дане, которая писала ему стихи, и подарил карту звездного неба, на которой были изображены звезды, которые были в день их знакомства на небе. Следующие розы были предназначены для Юлии,Дане, Юлии, Насти, Виктории, Оли, Ани из Киева, Алене и Ани из Днепра. Чтобы понять позицию Елены, которая получила в начале выпуск ключ от квартиры холостяка и чековую книжку желаний и не проявляла никакой инициативы в общении с мужчиной, он пошел с ней на отдельный разговор. Но он оказалась неудачной – оказалось, девушка не была готова к отношениям, поэтому покинула проект. Ключ от квартиры она отдала Дане, а книгу желаний – Даше.

Холостяк 10 сезон 2 выпуск: смотрите видео онлайн (видео появится позже)

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.

Главным героем 10 сезона стал профессиональный авиатор и владелец летной школы в Майами Максим Михайлюк.

В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.