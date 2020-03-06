Холостяк 10 сезон 1 выпуск: как девушки удивляли Максима Михайлюка и кому удалось его раздеть

В Украине в очередной раз стартовал долгожданный романтический проект "Холостяк-10". Первый выпуск популярного шоу прошел в пятницу, 6 марта. Главного героя проекта – Максима Михайлюка – пытались заинтересовать немало украинских красавиц . Кто же сумел пройти в следующий выпуск "Холостяка" – читайте в материале LifeStyle 24.

Шоу "Холостяк" 10 сезон, по традиции, начался романтической вечеринкой, на которую были приглашены немало эффектных красавиц. Каждая из девушек пришла на шоу, чтобы встретить свою любовь и покорить сердце главного героя – 34-летнего пилота и владельца летной школы в США Максима Михайлюка.

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Холостяк рассказал, что у него уже была серьезная любовь – он прожил с девушкой 4,5 года, они даже купили дом и познакомили своих любимых с родителями. Но впоследствии они разошлись из-за измены избранницы Максима.

Поэтому теперь холостяк мечтает встретить свою любовь на проекте – нежную, добрую и искреннюю девушку. Интересно, что в первом выпуске проекта холостяк встретился с 25 претендентками на свое сердце. Девушки попытались произвести хорошее первое впечатление. Каждая участница шоу пыталась придумать оригинальное появление, чтобы наверняка запомниться Максиму.

Первой на встречу пришла 20-летняя Кристина, у которой диплом учителя дошкольного образования. Она рассказала, что ее мама работала дворником, а все игрушки доставались старшей сестре. Однако девушка возлагает надежду, что у нее будет лучшая жизнь и она покорит сердце холостяка.

Кристина даже показала Максиму татуировку на руке, которая символизирует семью. И сказала, что надеется найти на проекте свою любовь.

После этого пришла 30-летняя Лиана из Одессы, у которой два высших образования и которая сейчас работает в IT-компании. Девушка рассказала, что знает много языков, в частности английский и французский, и неоднократно участвовала в конкурсах красоты.

Далее к холостяку подошла 22-летняя Анна. Девушка рисует картины и принесла даже одну из них герою этого шоу. Ему этот жест понравился.

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Следующей была 25-летняя Наталья, которая является партнером швейцарской компании. Девушка рассказала, что прожила с предыдущим партнером 5 лет, однако они разошлись, потому что девушка выбрала работу вместо отношений.

Наталья призналась, что любит спонтанность, поэтому холостяк вдруг поднял ее на руки и занес в помещение. Однако остальным участницам шоу это не понравилось, они сказали, что их огорчил поступок Максима, потому что все хотели бы оказаться на месте девушки.

Следующей подошла 27-летняя Елена из Одесской области, которая принесла холостяку банку консервированных огурцов, которые сама консервировала. Девушка отметила, что это своеобразный символ их знакомства.

После этого пришла на встречу милая Анна, у которой высшее образование юриста. Поэтому девушка подготовила сюрприз-договор, где был пункт, что холостяк должен пригласить ее на разговор наедине.

Далее пришла 22-летняя Ольга, которая работает помощником депутата. Но она призналась, что не хочет отношений с политиком, поэтому пришла на шоу "Холостяк", чтобы найти свою любовь.

Впоследствии холостяк получил подарок от нее – это был приготовленный сибас, который Максим очень любит. Поэтому он пригласил девушку первой на ужин. Она рассказала, что 5 лет назад переехала из Донецкой области в Киев.

Следующей вышла харизматичная Валерия, которая тоже принесла подарок для холостяка. Она дала ему масло, чтобы у Максима все прошло, как по маслу в проекте.

После этого холостяк подошел к лимузину, ведь, как оказалось, одна из девушек ехала в багажнике авто. Яна подарила ему свою сережку, чтобы бросить вызов холостяку, чтобы он потом вернул украшение участнице.

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А мама одной из участниц записала видеообращение для холостяка, в котором сказала, что ее дочь не только красивая, но и добрая, прямолинейная и честная. Женщина спросила Максима, готов ли он дать ей свою розу вслепую, ведь он ее еще не видел. Холостяк согласился на это.

Выяснилось, что это была девушка Лея, которая уже принимала участие в одном ролевом проекте на телевидении – шоу "Эксы" со своим бывшим парнем. Она сказала, что у нее были 7-летние отношения с парнем, но они закончились, поэтому она ищет нового избранника. В результате холостяк Максим ее так и не увидел, но она получила первую розу в этом сезоне.

Следующей к главному герою проекта вышла 23-летняя Алена, которая была одета как ангел, но в красном. Девушка сказала, что ведет два направления в бизнесе, а также она – амбициозная, целеустремленная и настойчивая.

Далее пришла на встречу очаровательная Виктория, которая держала в руках рыбку как символ чего-то настоящего. Холостяку это точно понравилось.

После этого вышла эффектная 26-летняя Алена, которая сработает в IT-компании. Девушка призналась, что ей не нравятся скучные парни. Участница намекнула, что станцует для холостяка стриптиз.

Потом к холостяку подошла 23-летняя Дарья, которая занимается художественной гимнастикой. Девушка сказала, что этот вид спорта очень тяжелый, и она прошла трудный путь, чтобы стать мастером спорта.

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Дальше на встречу пришли еще несколько девушек, которые пытались удивить холостяка Максима Михайлюка.

Потом одна из участниц передала записку холостяку – она написала, чтобы он заехал за ней сам и Максим решил сделать это, потому что его заинтересовал такой поступок девушки.

22-летнюю участницу зовут Юлия, она работает моделью и любит получать все, что желает. Девушка подарила ценный подарок, который она спрятала в сейф. Максиму это понравилось, хоть он и сказал, что это было хитро.

Впоследствии ведущий шоу "Холостяк" предложил игру – он привез розы, в которых внутри были вопросы, которые участница могла задать любой конкурентке. И самый честный ответ гарантировал подарок девушке от холостяка.

Поэтому девушки задавали друг другу вопросы и отвечали на них. Так, участницы узнали много секретов друг о друге, ведь все откровенно рассказали о своих предыдущих отношениях, болезненных разрывах и переживаниях.

Еще одну девушку холостяк подобрал посреди дороги. 22-летняя Аля рассказала, что очень много путешествует и поэтому придумала такой способ знакомства с Максимом Михайлюком. Впоследствии перед холостяком появились еще несколько претенденток на сердце.

После этого к Максиму приехала эффектная девушка Валерия. Девушка сама крутила музыку в кузове машины и рассказала, что она работает диджейкой. Холостяку это понравилось, он тоже попробовал сыграть.

После этого холостяк наконец пошел общаться с девушками. Максим признался, что он работает пилотом и имеет собственную пилотскую школу в Майами (США).

Но впоследствии выяснилось, что еще одна девушка ждала своего знакомства с Максимом. Улыбающаяся Алина Ляшук, которая подготовила сюрприз холостяку – решила спеть песню, которой хотела покорить сердце желанного мужчины. Девушка – участница шоу "Х-фактор", уже успела завоевать симпатию большого количества зрителей. Она присоединилась к другим участницам.

Ведущий принес розу первого впечатления, которую холостяк должен был подарить одной из девушек. Но сам Максим решил не отдавать цветок ни одной из девушек.

Тогда холостяк увидел Лею, с которой еще не был знаком, и решил с ней пообщаться наедине. Девушка сказала, что она обиделась на Максима, что он ее не встретил, но это удивило мужчину.

После этого холостяк забрал на разговор Анну с которой "подписал" соглашение. Участница рассказала, что родители для нее сделали все лучше и благодаря им она получила высшее образование. После разговора Максим подарил ей розу и сказал, что девушка ему понравилась.

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Далее две участницы, обещавшие холостяку танец, решили показать эти сюрпризы. Одна из красавиц станцевала стриптиз, что не понравилось ее конкуренткам. Другая девушка выбрала волшебный танец, в котором показала свою гимнастику и харизму. Ее конкурентки, как и сам холостяк, были поражены.

Красавица Анна, которая ранее подарила ему подарок и оставила его у себя, тоже получила разговор один на один с Максимом. Оказалось, что в коробке девушка спрятала масло для массажа. Поэтому участница сделала романтический массаж холостяку.

После этого еще одна красавица пригласила мужчину на кофе. Девушка задавала парню очень много вопросов и ему это показалось допросом, а не откровенным разговором.

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