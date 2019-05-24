Холостяк 9 сезон 12 выпуск: чем отличился грандиозный финал шоу

Все поклонники романтического телепроекта "Холостяк-9" с нетерпением ожидали грандиозный финал. В пятницу, 24 мая, главный герой шоу Никита Добрынин сделал свой выбор и из двух финалисток выбрал одну.

На протяжении всего проекта телеведущий Никита Добрынин пытался найти свою любовь. До последнего эфира шоу "Холостяк 9 сезон" дошли две харизматичные красавицы – Лиля и Даша. Кто из девушек одержит желанную победу и сердце Никиты Добрынина – читайте в материале LifeStyle 24.

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Свидание с Дашей

Грандиозный финал "Холостяк 9 сезон" начался эмоциональным свиданием с Дашей. Всегда радостная красавица пришла на встречу с телеведущим в плохом настроении. Дашу обидело то, что на церемонии вручения роз Никита Добрынин заявил: девушка старалась понравиться его родителям и местами переигрывала. Сама участница не соглашается с этим и убеждает, что всегда является искренней.

На протяжении всех свиданий она вела себя сдержанно, взвешенно, всегда была в хорошем настроении. Мне было важно увидеть обратную ее сторону,

– прокомментировал капризное поведение девушки Никита Добрынин.

Холостяк предложил красотке прогуляться по городу и выполнить задания, заранее записанные на листке. Первый пункт в списке – экспериментировать. Никита Добрынин пригласил Дарию на обед в уютный ресторан, где пара заказала морепродукты и сыры, которые никогда не пробовали. Блюда не понравились им.

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Встречу Никита Добрынин продолжил откровенным разговором. У Дарьи он спросил, как она будет реагировать, когда телеведущий захочет пойти на шумную вечеринку или же будет общаться с другими девушками через работу. Такие провокационные вопросы были непонятными для участницы "Холостяк-9". Поведение Даши мужчина воспринял, как замалчивание правды.

Страсти с вопросами становились все острее, а разговоры о будущем завершились поцелуями.

Следующей задачей участника "Холостяк-9" была смена имиджа. Друг для друга они выбрали шляпы и шарфы. В таких образах Никита и Даша гуляли по набережной.

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Продолжили свидание в комнате, украшенной лепестками роз. Даша спросила у Никиты Добрынина, как он будет относиться к тому, что она будет отдавать много времени своему блогу. На это телеведущий ответил, что, если все в меру, то он никогда не будет против такого досуга девушки. Романтическая атмосфера вновь стимулировала пару целоваться. Завершилась встреча совместным отдыхом в джакузи.

Встреча с Лилей

Романтическая Италия настолько понравилась Лиле, что она с восторгом шла на свидание с главным героем "Холостяк 9 сезон". Для девушки Никита Добрынин подготовил особый день, чтобы максимально показать, как это быть им. Лиле он предложил поменяться местами в игре "пол – это лава". Девушка должна была придумать, как им добраться до вулкана, используя различные виды транспорта.

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Таким образом телеведущий решил проверить, насколько Лиля готова принимать решения самостоятельно. При этом он заверил красавицу, что в любой момент будет рядом и готов ей помогать во всем. От такого задания Лиля растерялась.

Внутри началась такая паника, истерика. Мы так долго там стояли, что мужчина спросил: "Вам нужна машина"? Тогда аж я ответила: "Да",

– призналась Лиля.

Такую растерянность и страх говорить на английском Никита Добрынин не понял. Он взял дело в свои руки и заказал авто. Уже в разговоре с Лилей телеведущий пытался узнать, почему она, изучая английский, боится в реальной жизни его использовать. Кроме этого, девушка отказалась садиться за руль арендованного автомобиля.

В салоне машины Никита Добрынин начал говорить с красавицей исключительно на английском, пытаясь настроить ее на беседу. Но Лиля продолжала отвечать на русском и обострила ситуацию. После недоразумения пара отправилась на рынок, где Никита купил для девушки цветы, чтобы разбавить неприятную атмосферу. Купив продукты, участники шоу "Холостяк 9 сезон" отправились к вулкану.

Поведение телеведущий воспринял, как принципиальность. Лиля после конфликта призналась, что у нее испортилось настроение и большинство времени молчала. На это Никита Добрынин посоветовал не терять времени и унять лишние страсти. Но девушка не смогла собраться с мыслями и испортила свидание.

Я не хотел задеть ее чувства, не хотел ее огорчать. Идея свидания ей понравилась, но она не хотела выходить за пределы своей зоны комфорта,

– сделал вывод Никита Добрынин.

С Лилей герой "Холостяка" преодолевает ее страхи, и это является их форматом отношений. Наладив общение, Никита Добрынин отдал девушке водительское сиденье. Со страхом и под контролем телеведущего Лиля села за руль автомобиля. Это очень понравилось своенравной красавице, а главный герой шоу увидел, насколько избранница слушает его советы.

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Пара приехала к подножию вулкана Везувий. Потрясающие пейзажи заставили Никиту Добрынина и Лилю забыть все недоразумения. Романтическое свидание сопровождалось нежными поцелуями.

Встречу с девушкой Никита Добрынин продолжил в уютной атмосфере. Он предложил Лиле провести беседу в его комнате с шампанским и фруктами. Красавица призналась, что рядом с телеведущим она научилась доверять мужчинам.

Свидание стало довольно пикантным, когда Никита Добрынин сделал Лиле массаж, а девушка разделась до нижнего белья. Встреча пары завершилась страстными поцелуями.

Церемония роз

Каждая из девушек вспомнила, как состоялись первые встречи с главным героем шоу "Холостяк 9 сезон" и романтические моменты на проекте. С особым трепетом вспомнила первое свидание Лиля. Встречу с Никитой Добрыниным она ожидала 5 недель. А вот знакомство с Дашей у телеведущего началось с тройного свидания на вечеринке.

К церемонии роз холостяк выбрал кольцо, которое подарит одной из девушек. Никита Добрынин решил выбирать не умом, а сердцем. Обе девушки стали для него очень близкими, поэтому выбор давался нелегко.

Во время церемонии роз Никита решил строить отношения с Дашей. Поэтому Лиля со слезами на глазах покинула шоу. Девушка поблагодарила телеведущего за то, что многим вещам с ним училась впервые: плавать, заниматься экстремальными видами спорта и водить авто. Лиля заявила, что не верит в то, что главный герой шоу "Холостяк 9 сезон" стремится иметь серьезные отношения.

Даша получила желаемое кольцо от Холостяка, не сдерживая своего восторга.

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".



Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин. В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.