Холостяк 9 сезон 10 выпуск: какая участница покинула шоу в шаге от полуфинала

Остается всего 2 недели до ожидаемого финала романтического шоу "Холостяк-9", поэтому Никита Добрынин становится все сложнее прощаться с одной из красавиц. Сейчас 4 девушек остались в проекте, а на церемонии роз телеведущий принес всего 3 цветка.

В 10 выпуске шоу "Холостяк 9 сезон" Никита Добрынин запланировал знакомство с родителями девушки. Поэтому Лилия, Даша, Марина и София с волнением ожидали появления телеведущего в доме их родственников. Для кого знакомство Холостяка с родителями обернулось прощанием с шоу – читайте в материале LifeStyle 24.

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На церемонию роз все девушки шли со страхом, потому что не знали, как прошло знакомство Никиты Добрынина с другими красавицами. Встреча с родителями очень сблизила участниц шоу с телеведущим, поэтому они не хотели прощаться с ним. Каждая вспомнила свои переживания перед знакомством и ожидала появления Холостяка.

А вот по дороге к красавицам Никита Добрынин признался, что принимать решение для него крайне сложно, особенно, после знакомства с родителями. С собой он принес три розы, что свидетельствовало о том, что одна из участниц точно покинет проект.

Первой к ведущему вышла Лиля. По словам Никиты, у нее очень красивая мама и поблагодарил девушку за то, что она открыла свои чувства ему. Но главный герой проекта рассказал, что в следующий раз она должна спеть. Девушка получила розу.

Следующей к телеведущему пришла Дария. Он рассказал, что все родственники сообщили ему, что их дочь влюблена, а вот сама красавица ничего не сказала Никите о чувствах. Поэтому Холостяк объяснил, что некоторые вещи должны остаться между двумя влюбленными. Дария тоже получила розу.

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София со страхом подошла к Никите Добрынину. Холостяк рассказал, что в восторге от знакомства с ее родными. Однако загадочная участница проекта вела себя с родными довольно жестко, что заметил телеведущий. София получила розу.

Осталась только Марина. Холостяк объяснил, что ему было очень приятно познакомиться с родными девушки. Он еще раз убедился, что с девушкой имеет очень много общего. Но Марина очень сдержанная, поэтому Никита Добрынин не видит эмоций даже в отношениях с ней. Поэтому именно она покинула проект.

Эти 2 месяца я запомню на всю жизнь. Хочу, чтобы у него все получилось с одной из девушек, потому что он, несмотря ни на что, очень достойный Холостяк. Жаль, конечно,

– рассказала со слезами Марина.

Шоу покинула Марина

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".



Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин. В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.