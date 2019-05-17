Холостяк 9 сезон 11 выпуск: прошлое Добрынина и знакомство девушек с родителями

Уже в пятницу, 17 мая, поклонники и поклонницы романтического шоу "Холостяк-9" увидели почти финальную и ожидаемую серию – знакомство с родителями Никиты Добрынина. Как родители холостяка приняли девушек – читайте в материале LifeStyle 24.

Первой на знакомство с родителями Никиты отправилась София. Холостяк отметил, что девушка очень загадочная, и поэтому он надеется, что встреча с родителями поможет лучше узнать ее.

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София

При встрече с холостяком девушка заметно нервничала, однако первое впечатление на родителей она произвела очень хорошее. Папа Никиты Добрынина отметил эффектную прическу Софии, а сам телеведущий попросил поддержать скромную красавицу. Мама тоже волновалась, именно поэтому начала разговор с рассказа о знакомстве со своим мужем, чтобы немного разрядить атмосферу.

Холостяк заметил, что София с мамой чувствовала себя достаточно уверенно. В то же время мама Никиты Добрынина спросила, для чего же она пришла на проект.

Для меня это довольно сильное испытание, и я хотела посмотреть, как буду себя вести,

– ответила София.

Мама Никиты поняла ответ Софии, как неопределенность в жизни.

Разговор Софии с мамой

Первое, что спросила у Софии Елена (мама Никиты Добрынина), готова ли она к детям. Девушка честно ответила, что пока нет. София призналась, что очень ревнива, что насторожило родственницу Холостяка, так как она считает, что в любви нет места для ревности. Тет-а-тет участницы проекта с матерью Никиты Добрынина был очень эмоциональным, а мама Никиты даже заплакала.

Решение или чувство – следующий вопрос от мамы. София ответила, что выбирает решение. Это был максимально неожиданный ответ, который понравился женщине.

София разговаривает с папой

Папа спросил, были ли у Софии серьезные отношения, на что участница проекта ответила, что таких у нее пока не было. Девушка отметила, что для нее важно самореализоваться.

Я за семью, но и за самостоятельность,

– так ответила она.

Для папы Никиты очень важна правда в отношениях. Именно поэтому отец холостяка признался, что сын сначала не принял советы родителей относительно его предыдущих отношений. София охотно обсудила это с мужчиной. В целом разговоры этой участницы с родителями прошли довольно успешно.

Девушка напрямую спросила у родителей, нравится ли она им, и услышала одобрительные ответы. На этом встреча Софии с родителями холостяка закончилась, а все остались довольны.

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Впоследствии Никита привез девушку в свой университет (Добрынин учился в ЧНУ – ред. LifeStyle 24), потому что предыдущее свидание с девушкой в вузе прошло очень удачно и было очень нежным.

Продолжение вечера в университете

Девушка узнала, что Никита Добрынин читал лекции несколько лет назад. Как оказалось, он был очень строгим преподавателем. София вела себя по-детски рядом с холостяком: хорошо это или плохо, Никита пока не решил. Девушка решила поговорить с холостяком относительно поцелуев на проекте, однако долгим этот разговор не был – телеведущий почти сразу поцеловал ее.

Важным знаком для Софии было то, что холостяк считает, что у него с девушкой уже продолжаются отношения. Никита переживал из-за того, что красавица очень часто все скрывает за смехом и улыбками. В свою очередь, девушка ответила, что ей просто трудно расслабиться. В конце концов Никита признался, что точно неравнодушен к Софии.

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Даша

Свидание девушки проходило тоже в Черновцах – родном городе Никиты Добрынина. Холостяк решил устроить романтическую прогулку по своему городу. Девушка была там впервые и осталась под впечатлениями.

Холостяк подготовил для девушки особое знакомство, намекнув, что девушка познакомится со многими близкими для него людьми. Дашу очень долго беспокоило то, что Никита ее не целует, очевидно, холостяк решил не спешить. Девушка рассказала о своих предыдущих отношениях, что у нее не было свиданий, простых прогулок.

Дом дедушки Никиты

Пара говорила о важности свадьбы. Никита отметил, что ему не хочется пышной свадьбы, а вот Даша отметила, что для нее не важен штамп в паспорте, потому что ее мама была трижды замужем, при этом счастья на самом деле получала мало.

Никита привез Дашу в дом своего дедушки. Первое впечатление девушка произвела хорошее. Дедушка решил приготовить вместе с парой ужин, так как хотел проверить, умеет ли Даша справляться с кухней. Никита отметил, что для него отношения у дедушки и бабушки – эталонные, потому что у них было очень много нежности. Холостяк оставил Дашу наедине с дедушкой. Участница проекта несколько растерялась во время разговора, однако впоследствии рассказала ему многое о себе.

Семейный ужин с родственниками

К семейному ужину присоединились родители Никиты Добрынина. Родственникам Холостяка Даша рассказала о своей работе и планах на будущее. В то же время мама телеведущего откровенно рассказала, как в супружеской жизни она обустроила быт. В то же время женщина намекнула, что хочет внуков. Это несколько смутило Дашу. Однако все ответы родственникам очень понравились.

Родители Никиты Добрынина пригласили девушку на приватную беседу. Даша ответила: любовь – это чувство, что отнюдь не поддержала мама телеведущего. По ее мнению, это решение жить с одним человеком до конца своей жизни. На все остальные вопросы Даша отвечала шаблонно, на что обратили внимание родственники главного героя шоу "Холостяк-9". В этом они увидели неискренность красавицы.

Я не чувствую разницы в возрасте. Когда я шла на проект, мне просто хотелось найти настоящие чувства,

– призналась Даша в общении с тетей и братом Холостяка.

Девушка отметила, что уважает успех Никиты Добрынина, поэтому она не ревновала его к поклонницам. На прощание Даша горячо поцеловала Холостяка и не хотела его отпускать из объятий. От знакомства с девушкой родственники остались с двоякими впечатлениями: с одной стороны, Даша была очень милой, а с другой – чувствовалась возрастная разница с Никитой.

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Лиля

Перед знакомством с родителями Холостяка Лиля призналась, что испытывает большое волнение. Поэтому Никита Добрынин решил сперва повести девушку на свою предыдущую работу – радиостанцию "Блеск". Там Лиля познакомилась с подругой Холостяка, от которой почувствовала ревность. Ведущая Юля рассказала о буднях и отдыхе с Никитой Добрыниным, поэтому Лиле было не совсем комфортно общаться.

Ведущий провел перед девушкой эфир программы и посвятил ей немало романтических песен. Посреди эфира Холостяк пригласил Лилю спеть песню. Участница шоу была смущена, поскольку не ожидала такого продолжения свидания. Но все же она исполнила песню, чем растрогала Никиту Добрынина.

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Во время романтической паузы к паре присоединилась подруга телеведущего, которая вместе с ними отправилась в дом родителей Холостяка.

Я был поражен реакцией моих родителей: Лилю они встретили с большим напряжением,

– рассказал Никита Добрынин.

Поэтому беседа началась у девушки очень натянутой. Большее внимание от родителей Никиты Добрынина получила подруга Юля, что немножко огорчило участницу проекта. Однако впоследствии Лиля охотно рассказала всем о своей работе и досуге.

Подруга Никиты спросила Лилю о самостоятельности. Участница отметила, что постоянно ощущала поддержку холостяка, именно поэтому ей было легко принимать определенные решения.

Вопросы к девушке не закончились. Родители поинтересовались у красавицы о ее мечтах, а Лиля откровенно призналась, что ей очень нравится холостяк. Кроме этого, участница проекта призналась, что ревнива. На вопрос о том, считает ли девушка себя лучшей, участница проекта ответила утвердительно. Никиту приятно удивили ответы Лили.

Отец позвал девушку на разговор и сразу же похвалил ее за легкость и уверенность в ответах. Лиля объяснила, что не готовила никаких ответов и созналась во всей искренности своих чувств. В разговоре с отцом холостяка она была максимально откровенной, поэтому рассказала о своих предыдущих отношениях.

Искренность – то, что отметил у этой участницы отец холостяка.

Открытием этого выпуска было то, что Александр – не отец, а отчим холостяка. Такая откровенность подвигла и Лилю взаимно открыться: она поделилась деталями своих сложных отношений с собственным отцом.

Разговор Лили и Юли

Участница проекта сразу спросила о том, какие отношения объединяют Никиту Добрынина с бывшей коллегой. Юля призналась, что очень много времени когда-то проводила вместе с телеведущим. Однако поспешила успокоить красавицу, что никаких романтических отношений у них не было. И такой ответ действительно успокоил Лилю.

Юля отметила, что холостяку просто нужна целостная любовь и поддержка.

Лиля и мама Никиты

Решение или чувство – Лиля выбрала чувства, и это снова расстроило маму Никиты Добрынина. Мама холостяка попросила девушкой быть настоящей, потому что в общении чувствовалась ее неискренность.

В конце концов Лиля решила поблагодарить семью телеведущего, и на этой позитивной ноте вечер закончился. Никита нежно поцеловал участницу проекта. Создавалось впечатление, что пара не хочет расставаться.

Церемония роз

Перед церемонией роз Никита Добрынин признался, что после знакомства девушек со своими родителями ему было крайне сложно сделать выбор. Поэтому Холостяк принимал решение спонтанно. Розы он отдал Лиле и Даше, а вот с Софией телеведущий решил попрощаться.

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".



Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин. В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.