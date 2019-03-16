Холостяк 9 сезон 2 выпуск: проект покинули Валерия и Лиза

15 марта на телеканале СТБ выходит 2 выпуск 9 сезона шоу "Холостяк". Никита Добрынин начинает поиски невесты. Претенденток на сердце Холостяка – 17. Кто из девушек покинет проект на этой неделе – узнаем вскоре.

Во время первой в проекте "Холостяк" 9 сезон церемонии роз проект покинули сразу две участницы.

С Валерией Холостяк поговорил перед церемонией. Во время разговора девушка рассказала, что не любит, когда мужчины морочат голову. Поэтому Никита тоже решил не “морочить голову” и отправил девушку домой.

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Образ суперженщины, в котором Валерия пришла на шоу, ошарашил Никиту Добрынина. Кроме этого, в общении с друзьями Холостяка девушка откровенно рассказала про неудачные пластические операции. Но этого оказалось мало, чтобы остаться в шоу.

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Не дождалась розы и Лиза. Как пояснил Холостяк, Лиза слишком сильно привязана к своей семье. Поэтому решил тоже отпустить ее домой. Кстати, девушка не очень расстроилась. Сложилось впечатление, что она даже рада тому, что может вернуться к родителям.