Холостяк 9 сезон 5 выпуск: самая неожиданная церемония роз и рекорд в свиданиях

Известный телеведущий Никита Добрынин стал главным героем романтического шоу "Холостяк 9 сезон". Именно этот проект стал для зрителей самым непредсказуемым, ведь мужчина часто устраивает сюрпризы для красавиц и вручает им розы просто посреди свиданий.

Серия романтических свиданий на проекте "Холостяк 9 сезон" продолжается. В 5 выпуске шоу Никита Добрынин с красавицами вернулись из солнечного Кипра в Киев. Телеведущий устроил едва ли не рекордное количество свиданий и узнал потрясающие детали прошлого девушек.

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Началась неделя с группового "студенческого" свидания. Никита Добрынин пригласил 4 красавиц в национальный торгово-экономический университет. Возможность пообщаться с Холостяком получили Даша, Ольга, София и Виктория.

На индивидуальную беседу Никита Добрынин сразу же позвал хрупкую Дашу. Девушка призналась, что не знает, что такое студенческие годы. Она после школы начала работать парикмахером. Красавица рассказала, что стремится развиваться, поэтому поступила в учебное заведение. Это ей нужно для реализации на работе, где Даша не только создает прически, но и учит других это делать.

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После возвращения к девушкам Никита узнал от Оли, что очаровательная Виктория читает рэп. Холостяк попросил ее исполнить какой-то трек. Неохотно, но она это сделала, чем поразила телеведущего. Девушка пошла на индивидуальную беседу, где рассказала, как после получения инженерного образования неожиданно уехала в Китай. Откровенный рассказ покорил Никиту.

Девушки рассказали о своем обучении в университете. Однако только София молчала и чувствовала себя сковано. Поэтому главный герой "Холостяк 9 сезон" позвал ее на общение. София призналась, что до сих пор учится в университете, однако почувствует себя в альма-матер чужой. Искренний рассказ о родителях и финансовых трудностях завершился нежными объятиями.

Для всех красавиц телеведущий приготовил сюрприз. Никита Добрынин повел участниц в кинотеатр и показал архивные семейные фото разного возраста. Также он просмотрел кадры из жизни девушек. И если все участницы с улыбкой просматривали снимки, то Оля просила Холостяка не смотреть на экран. Когда-то девушка носила очки, была блондинкой и охотно декламировала стихи Тараса Шевченко. Поведение Оли ее конкурентки назвали фарсом.

Держась за руки, Никита повел своенравную Олю в спортзал, ведь в обыденной жизни она занимается боксом. Во время разговора Оля призналась, что когда-то была несимпатичная, поэтому ради любимого изменила свою внешность, о чем не жалеет. Пылкие прикосновения так и не привели пару к поцелуям.

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Оля продолжила общение обсуждением церемонии роз. Она обвиняла девушек, но не хотела рассказать Никите Добрынину всю правду. Это очень не понравилось Холостяку. Телеведущий увидел манипуляцию, потому что Оля демонстративно вышла из спортзала.

В конце свидания Никита Добрынин поблагодарил девушек за хороший вечер и вручил розу той, кто за неделю раскрылся перед ним с другой стороны. Это была София. Но на преждевременной церемонии роз Оля резко встала и хотела выйти из кинозала. Но Холостяк ее вернул и требовал объяснений, которые девушка не дала. По ее словам, София не заслужила цветок.

Девушки присоединились к другим участницам проекта"Холостяк 9 сезон" и рассказали детали своего свидания. София была немногословной, что разозлило Наталью.

Холостяк записал обращение к девушкам и через радио пригласил Наталью, Юлию и Марину на свидание. Для красавиц он подготовил урок сальсы. Девушки тщательно учили танец и демонстрировали соблазнительные па с Никитой Добрыниным. У Натальи не все удавалось, как у других, а посреди урока она прихамывая вернулась в комнату.

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На индивидуальной беседе с Юлией Никита признался. что чувствует напряжение между ними. Девушка держала обиду из-за предыдущей церемонии вручения роз. Холостяку Юлия открыла свою тайну о предыдущих отношениях и объяснила, почему держит телеведущего на дистанции.

Из танцевальной студии Холостяк вместе с участницами шоу поехал в ресторан на ужин. Следующей на приватную беседу пошла Наталья, которая рассказала, как она будет проявлять себя в отношениях. Но ответы девушки несколько смутили Никиту Добрынина, ведь она готова исполнять все прихоти мужа.

Очередь на индивидуальную беседу подошла и к романтической Марине. Пара обсудила танцевальный вечер, а участница рассказала, почему она не может расслабиться.

Желанную розу получила Наталья, которая насторожила Холостяка. Самопожертвование девушки пугает телеведущего, но ее искренность его покорила.

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Приглашение на свидание получили Дина и Элизабет. От такого известия Лилия очень расстроилась, ведь она за 4 недели пребывания на проекте еще не ходила на свидание с Никитой Добрыниным. Участницы посоветовали смущенной девушке стать незваной гостьей на свидании.

Лиля решила не вестись на провокации других и осталась ждать свою очередь. А вот Дина и Элизабет отправились на кухню с Никитой, где готовили мозги с крабовым соусом.

На личной беседе Дина призналась, что переживает из-за возможного вылета. Она еще не познала Никиту, поэтому и не может показать себя настоящую. В то же время в частной беседе с Элизабет Холостяк поинтересовался, как девушка показывает недовольство. Ответ красавицы ему понравился.

Никита Добрынин прислал особое приглашение для Лилии. В 5 выпуске шоу "Холостяк 9 сезон" девушка получила коробку, в которой были записки с описанием каждой встрече с ней и объяснениями, почему она является особенной. Записки лежали на розах, что растрогало Лилию. А вот другие девушки с ревностью смотрели на подарок.

В то же время на свидании Никита Добрынин попрощался с Диной. Он объяснил, что девушка для него как друг. Однако Дина только холодно попрощалась, не дав Холостяку объясниться.

Для Лили Никита подготовил особое свидание. Именно эта девушка больше всего ожидала встречи с Холостяком, поэтому не сдерживала своего восторга. Телеведущий предложил Лили экстремальное развлечение – скалолазание. Никита морально и физически поддерживал красавицу. Такая забота растрогала ее. Кроме этого, пара выполнила упражнение на доверие, которое Лиля успешно прошла.

Девушку Никита пригласил на пикник у костра. Лиля рассказала историю своего нелегкого детства. В конце встречи Холостяк нежно обнял ее и поцеловал.

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На церемонию вручения роз герой шоу "Холостяк 9 сезон" пришел в хорошем настроении. Однако Никита Добрынин вышел без роз, что смутило всех красавиц. И во время обращения телеведущий объяснил, что хочет больше познать всех девушек, поэтому все остались в проекте.

Вы очень ценны для меня, поэтому следующую неделю я хочу начать с вами,

– сказал Никита Добрынин.

Сейчас 9 участниц борются за сердце Холостяка. Никита Добрынин принял предложение Григория Решетника и подготовил для красавиц сюрприз.

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.



В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.