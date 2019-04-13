Холостяк 9 сезон 6 выпуск: из красавиц покинул проект

9 сезон романтического шоу "Холостяк" шокирует своей непредсказуемостью. Телеведущий Никита Добрынин устраивает для участников проекта сюрпризы и пытается лучше их узнать. На этой неделе в проект пришли три новых участника, какая же красавица не получила заветную розу. Об этом читайте в материале LifeStyle 24.

Большая конкуренция, интриги, новые участники и безудержные образы – главный герой шоу "Холостяк 9 сезон" пытается выбрать среди украинских красавиц именно ту, которая сможет не только покорить его, но и сможет принять и разделить безумный образ жизни Никиты Добрынина. И как только телеведущий чувствует неискренность девушки, он не затягивает с прощанием и сразу ставит все точки над "и".

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Сейчас в шоу осталось уже 7 красавиц, а все фанаты убеждены, что этот сезон является наиболее непрогнозируемым. Исключением не стал и 6 выпуск "Холостяка 9 сезон". Некоторые из девушек распрощались с проектом, а церемония роз была напряженной.

Шокирующие откровения Никиты Добрынина

Новенькие девушки провели первый вечер в компании девушек-участниц проекта. И именно поэтому уже готовы поделиться первыми впечатлениями с Холостяком. Девушки отметили Марину, как наиболее искреннюю. А также Дашу, Лилю и Софию. Однако им нужно время, чтобы раскрыться. Девушки отметили, что Никите будет трудно с Софией, однако девушки не смогли не заметить того, что она влюблена в Холостяка.

Натали отметили, как харизматическую, однако с отсутствием внимания с самого детства. Не так повезло Юли. Новые девушки заметили в ней отсутствие интереса к Никите.

У Вики же до сих пор продолжаются предварительные отношения, это не могли пропустить девушки. Элизабет пыталась показаться такой, какой ее хотели бы увидеть. Именно поэтому, выбор за Никитой. После этого разговора Оля, Маша и Диана покинули проект.

Церемония роз

В разговоре с ведущим шоу, Григорием Решетником, Никита обнаружил обеспокоенность, мол, не знает, как себя вести с новыми девушками. Поэтому, просмотрев их видеообращение принял решение, что они выполнили свою роль – шпионок в проекте. Первая шокирующая новость – всего 5 роз. А девушек было 9, следовательно проект покинет 4 девушки. Однако дополнительную розу после разговора получила Элизабет.

Кто из девушек покинул проект

Вика – не получила розу. Хотя Никита поблагодарил девушку за то, что они смогли провести незабываемое время во время полета на самолете. Вика спокойно отреагировала на решение Никиты, поблагодарила Холостяка за проведенное время и пожелала удачи. В автомобиле девушка призналась, что будет скучать за Никитой.

Тет-а-тет с Юлией

Никита отметил, что у него довольно сложная история с Юлей. Ведь в видеообращении к Никите девушка призналась, что у нее очень много вопросов к Холостяку. Однако так и не смогла поставить ни одного вопроса.

Никита уверен, что все разговоры с девушкой довольно поверхностны и на этом их пути расходятся. Юля не получила розу. Никита провел девушку к автомобилю, уже на прощание девушка призналась, что чувствовала тяжесть в отношениях и жалеет, что не сложилось.

В конце концов, проект покинули две девушки – Вика и Юля.

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