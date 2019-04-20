Холостяк 9 сезон 7 выпуск: чем Никита разгневал девушек

Известный телеведущий Никита Добрынин стал главным героем романтического шоу "Холостяк 9 сезон". Он продолжает выбирать свою половинку. В 7 выпуске он привез девушек в Париж.

9 сезон популярного шоу "Холостяк" продолжает удивлять. Только девушки приземлились во Франции, Никита взял Лилю и поехал с ней в Париж. Остальные девушки отправились в Бордо.

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Пока дамы перемывали косточки, у Лили и Никиты было очень романтическое свидание. Они гуляли по городу, любовались архитектурой и обедали на Марсовом поле возле Эйфелевой башни.

На следующий день Никита приехал к девушкам в Бордо. И сразу же устроил соревнования. Девушки должны были бегать на скорость и по пути еще и пить вино.

Самой быстрой была Наталья, она быстро справилась с этой задачей. Наверное, она так спешила, потому что надеялась, что призом будет индивидуальное свидание. Но подарок был более неожиданным — 61 бутылка вина, именно столько килограммов весит девушка.

И все же Никита пригласил Наталью пообщаться тет-а-тет.

А вот разговор с Дашей была куда горячее. Не успела парочка отойти на "безопасное расстояние", как Даша проявила инициативу и сама поцеловала Никиту. Но пока они обнимались и целовались, остальные девушки наблюдали за всем этим.

Это невероятно разозлило девушек. Когда Никита вернулся, все были злые и расстроенные. Холостяк не знал, что сказать девушкам, поэтому просто завершил их встречу.

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На следующий день ситуация немного успокоилась. Никита пригласил Софию на индивидуальное свидание. Во время встречи он признался, что девушка очень выделяется на фоне других. Холостяк считает ее настоящей загадкой.

Поэтому на этом свидании он решил разоблачить несколько секретов Софии.

Пока София на свидании – в доме девушки не могут простить выходку Даши с поцелуем. Практически все упрекают девушку.

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Церемония роз началась из сложной разговора Никиты с Элизабет. Девушка так и не смогла открыться Никите и рассказать о своих чувствах.

Поэтому церемония началась напряженно. Первой к Никите подошла Даша. Вспоминая их теплые поцелуи не сложно было догадаться, что девушка получит розу.

С Олей все сложнее. Девушка продолжает предъявлять претензии и все же Никита дал ей еще один шанс. Он также пригласил ее на индивидуальное свидание. Что из этого получится – узнаем на следующей неделе. Получили заветный цветок Марина, София и Лиля.

Осталась всего одна роза и две девушки – Элизабет и Наталья.

Когда подошла Наталья, то Никита признался, что до сих пор не понимает, какая она на самом деле. Ведь с ним она милая и положительная, а с девушками – кардинально другая. Холостяк рассказал, что у них очень мало времени, чтобы узнать друг друга. Поэтому дал ей еще один шанс.

Что касается Элизабет, то Никита обвинил ее в том, что она не раскрывается перед ним. Более того, он считает, что девушка не имеет симпатии к нему. Поэтому именно она покидает проект.

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.



В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.