Холостяк 9 сезон 8 выпуск: нежность, скандалы и романтика

Известный телеведущий Никита Добрынин стал главным героем романтического шоу "Холостяк 9 сезон". Он продолжает выбирать свою половинку. В 7 выпуске он продолжил знакомство с девушками во Франции

Новая неделя на проекте "Холостяк" продолжилась во Франции. Девушки с новыми силами готовы покорять сердце Никиты.

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Первое свидание на этой неделе у красавицы Оли. Девушка с нетерпением ждала встречи с холостяком. Холостяк запланировал для девушки сюрприз – полет на самолете. Оля очень взволнованно отреагировала и обняла Никиту. В небе между парой чувствовалась легкость. Однако поцелуя не произошло, ведь Никита уверен, что для начала нужно много разговаривать. Ведь до этого свидания, отношения у пары были довольно напряженными.

Уже после полета Никита решил проверить Олю на прочность. Он предложил девушке посоревноваться в армреслинге. Оля выиграла и попросила еще одно свидание. Никита не смог отказать.

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Между парой состоялся первый серьезный разговор, Оля рассказала о своих непростых отношениях в семье. Никита спросил у девушки о страхах. Для Оли этим страхом оказалось то, что она может выглядеть нелепой и неумной.А еще девушка призналась в том, что у нее были отношения с женатым мужчиной. И о том, как напряженно они закончились. И девушка заверила, что уже давно отпустила эти отношения. Во время этого откровенного разговора между парой чувствовалась химия, которая в конце концов переросла в поцелуй.

"Французские страсти" с Никитой

Никита решил сыграть с девушками в игру. Для того чтобы узнать, какими девушки являются на самом деле. Девушки и Никита будут играть в игру "Французские страсти". Гриша разделил девушек на две команды. Главным призом было общение с Никитой.

В таком неожиданном формате, приглашение на свидание получила Марина. Игра завершилась, индивидувальное общение получила Лиля. С бокалом вина Лиля и Никита обсудили все моменты, которые их беспокоили.

Неожиданный визит Никиты

Никита решил снова наведаться к девушкам. Натали предложила приготовить ему тосты. Остальные девушки чувствовали себя несколько неудобно.

Свидание Марины

Никита приготовил для Марины откровенную неожиданность. Пару загримировали в стареньких. Все ради того, чтобы увидеть Марину и себя в будущем. В таких необычных образах прошел их разговор.

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Никита и Марина поделились своим будущим. Приятной неожиданностью для Никиты было то, что видение старости и будущего совпало.

Марина получила розу в конце этого романтического свидания. Сама Марина отметила, что это было не так романтическое, как сближающее свидание. В этом же образе – стареньким, Никита захотел провести церемонию роз.

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