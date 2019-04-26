Холостяк 9 сезон 8 серия: кто из девушек покинул шоу

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Холостяк 9 сезон 8 выпуск - кто ушел смотреть онлайн 26.04.2019
Холостяк 9 сезон 8 серия: кто из девушек покинул шоу / Колаж LifeStyle 24

9 сезон романтического шоу "Холостяк" шокирует своей непредсказуемостью. Телеведущий Никита Добрынин устраивает для участниц проекта сюрпризы и пытается лучше их узнать. На этой неделе на проект пришли три новые участницы, однако какая красавица не получила заветную розу. Об этом читайте в материале LifeStyle 24.

Немалая конкуренция, интриги, безудержные обиды и поцелуи – главный герой шоу "Холостяк 9 сезон" пытается выбрать среди украинских красавиц именно ту, которая сможет не только покорить его, но и сможет принять и разделить безумный образ жизни Никиты Добрынина.

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В дом к девушкам Никита вернулся вместе с Мариной. И там решил провести церемонию роз. Несмотря на опасения Никиты о том, что София очень загадочная, первой розу получила именно она.

Напряженной стала атмосфера, когда Даша, Натали и Оля ждали заветный цветок. В конце концов розу получила Оля, со словами о том, что Никита смог "раскрыть" девушку.

Никита позвал Натали на разговор, чтобы расставить все точки над "ё". К сожалению, Натали не удалось получить розу.

На этой неделе проект прокинул Натали.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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