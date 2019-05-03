Холостяк 9 сезон 9 выпуск: тайна Никиты, Оля со скандалом покинула проект

Известный телеведущий Никита Добрынин стал главным героем романтического шоу "Холостяк 9 сезон". Он продолжает выбирать свою половинку. В 9 выпуске он продолжил знакомство с девушками во Франции.

Новая неделя на проекте Холостяк 9 сезон продолжилась во Франции. Девушки с новыми силами готовы покорять сердце Никиты. На первое свидание на этой неделе отправились загадочная София и откровенная Даша.

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Никита принес с собой пленочную камеру. Однако, весело время провести не удалось — девушки конфликтовали и создавали очень напряженную ситуацию. Особенно отличилась София, девушке снова ничего не нравилось. Холостяк даже хотел остановить свидание.

Но все же встречу решили продолжить. Следующий шаг – проявление пленки. Тут София уже повеселела – фото ей понравились.

Настало время для разговора тет-а-тет. Никита попытался найти контакт с Софией и узнать, почему она такая недовольная. Но девушка продолжала быть такой же загадочной.

Тет-а-тет с Дашей был гораздо более открытым. Девушка призналась в том, что придумала себе новую фамилию. Так как ее из-за этого часто дразнили ее в школе.

Тогда и Никита признался, что хорошо известные всем его фамилия и имя — это псевдоним. На самом деле его зовут Вадим Кутя. Но как только он пришел работать на радио, ему придумали этот псевдоним.

На следующий день Холостяк пришел в гости в дом к девушкам. Чтобы избавиться от всех обид, которые могут быть друг у друга, Никита придумал ритуал. Каждая девушка должна по очереди сжигать белую розу, а вместе с цветком и все обиды.

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Следующими на свидание Никита пригласил Лилю и Олю. Они отправились лакомиться устрицами. Но перед тем, как пойти в ресторан, они поехали на ферму, где выращивают устриц.

И это было довольно сложно, особенно для хрупких девушек. Но обе сохраняли позитивный настрой.

После тяжелого начала свидания девушек ждал романтический ужин. Никита приготовил для Оли и Лили еще один сюрприз — вечерние платья. Поэтому на ужине обе имели непревзойденный вид.

Однако Оля начала в своей привычной манере проявлять недовольство. Никита решил пообщаться с ней лично. Но девушка на контакт не шла. Она начала предъявлять претензии к Холостяку, упрекала, что он делал мало комплиментов, еще не водил ее по Парижу. А потом заявила, что хочет покинуть проект до церемонии.

При этом тет-а-тет с Лилей был кардинально другим. Девушка была нежной и всячески показывала свою симпатию и позитивный настрой.

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Во время церемонии роз все 4 девушки — Лиля, Даша, Марина и Софья — получили свою розу. Следовательно, больше никто не уйдет из шоу на этой неделе.

Холостяк Это реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.



В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.