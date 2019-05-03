Холостяк 9 сезон 9 серия: кто из девушек покинул шоу

В 9 сезоне романтического шоу "Холостяк" телеведущий Никита Добрынин устраивает для участниц проекта сюрпризы и старается лучше их узнать. Кто же покинет проект на этой неделе?

Главный герой шоу "Холостяк 9 сезон" пытается выбрать среди украинских красавиц именно ту, которая сумеет не только покорить его, но и сможет принять и разделить безумный образ жизни Никиты Добрынина.

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На этой неделе у Холостяка было 2 групповых свидания. На вторую встречу он позвал Лилю и Ольгу. Последняя – хорошо известная на проекте скандалистка. Девушка постоянно выдвигает претензии и жалуется. И очень много плачет.

Она расплакалась даже тогда, когда Никита пригласил ее на свидание, потому что хотела пойти на индивидуальное, а не групповое.

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Уже во время самого свидания она начала упрекать, что Холостяк больше внимания уделяет Лиле, а не ей. А когда Никита не стал оправдываться, она снова заплакала и заявила, что покидает проект.

Он попытался ее остановить, но этого для девушки было мало. Она приехала в дом, упаковала вещи и ушла с проекта еще до церемонии роз.

Во время церемонии роз все 4 девушки – Лиля, Даша, Марина и Софья – получили свою розу. Следовательно, больше никто не уйдет из шоу на этой неделе.

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Холостяк Это реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.



В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.