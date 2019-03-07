Никита Добрынин стал Холостяком 9 сезона: что известно о главном герое шоу

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Холостяк 2019 Никита Добрынин - биография нового Холостяка 9 сезона Украина
Холостяк 9 сезон – Никита Добрынин стал новым Холостяком в 2019 году / Фото из Іnstagram

Популярное шоу "Холостяк" 9 сезон начнется в марте 2019-го года и уже известно имя главного героя проекта. Так, девятым Холостяком станет теле- и радиоведущий Никита Добрынин.

Кто такой Никита Добрынин?

Никита Добрынин – 30-летний ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина).

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Его карьера началась с работы на радио еще в далеком 2005 году в Черновцах. Тогда Никита еще был студентом факультета журналистики Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

В Черновцах он сменил два радио, после чего переехал в Киев, где начал работать на "Русском радио – Украина".

После чего Добрынин преуспел как телеведущий на всеукраинских каналах: он работал ведущим в программах "Да Просто", "Голос Страны", "Дикие и смешные", "Я люблю Украину" и др.

Практически все время ведущего занимают работа, спорт и путешествия. Рост девятого Холостяка – 182 см.

Стоит отметить, что Никита уже был женат, однако его брак с любимой Евгенией распался. Видимо, теперь он решил попытать счастье на проекте.

 

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Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
Источник: 24 Канал
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