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"Холостяк" Максим Михайлюк: После прошлых отношений я потерял надежду на любовь

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Максим Михайлюк
Максим Михайлюк / Instagram / @flymax305

Главный герой десятого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" Максим Михайлюк рассказал, что для него значит любовь, и признался, что после прежних отношений потерял надежду на то, что сможет найти того человека, с которым переживет именно это чувство.

Юбилейный сезон проекта "Холостяк" близится к финалу. Осталось четыре девушки, которые борятся за сердце Максима. Однако он не спешит каждой открываться полностью, ведь прошлые отношения нанесли ему настоящую травму. Этим он поделился в последнем выпуске реалити-шоу.

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Максим признался, что после последних отношений он потерял надежду на то, что сможет встретить искреннюю девушку, которая будет откровенна с ним и никогда не будет обманывать. Он отметил, что имеет нелегкий характер, однако никогда не будет врать.

По мнению "Холостяка", если есть любовь и искренность, нет обмана, то можно справиться с любыми недостатками характера. Также Максим откровенно рассказал, что для него означает любовь.

Это как свободное падение. Очень крутое чувство. Когда ты любишь, то ничего не можешь контролировать,
– признался пилот.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Max Mihailuk (@flymax305)

Максим не скрывает, что каждую неделю делать выбор становится все труднее, ведь все девушки разные, и с каждой интересно по-своему. На этой неделе он познакомится с семьями Вики, Даши, Даны и Кристины. Так он сможет узнать о каждой из претенденток на его сердце, из уст родных и открыть для себя новые подробности из жизни девушек.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle
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