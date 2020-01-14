"Холостяк" Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова отдыхают на Бали: пикантные фото

После празднования Нового года в Карпатах телеведущий Никита Добрынин и Даша Квиткова решили отправиться на море. Для отдыха они выбрали остров Бали. Пара делится своими впечатлениями на страницах в инстаграме, публикуя пикантные фото и видео.

Как известно, бывший участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин и финалистка проекта Даша Квиткова являются активными блогерами. Поэтому в сети они описывают свои путешествия. Поездка на Бали не стала исключением, поэтому поклонники звездной пары могут наблюдать, как развиваются отношения влюбленных и какие экзотические локации они посещают.

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Согласно сообщениям, Никита Добрынин и Даша Квиткова не задерживаются долго на одном месте и хотят увидеть все райские уголки этой тропической местности. Каждый кадр завораживает красотой: невероятные водопады, море, леса, природа, от которой невозможно отвести взгляд.

Именно на Бали Даша научилась серфингу и поделилась своими эмоциями с подписчиками в инстаграме. И, не смотря на то, что после первого раза на ее теле остались раны и синяки, блогер хочет вернуться к этому делу.

Почему мне никто не рассказал раньше, что это так прекрасно? Я впервые занялась серфингом, и перед тем, как войти в воду, вообще не понимала, что я здесь делаю и для чего это мне нужно, честное слово. Но как только я попробовала, почувствовала такой адреналин. Ни одна волна, которая накрыла меня позже, не смогла вытащить меня на берег и остановить,

– рассказывает Даша Квиткова.

Никита Добрынин также не теряет времени на острове и пока его любимая осваивает серфинг, борется со своими страхами. Телеведущий опубликовал видео, на котором видно, как он катается на качелях.

Когда-то, еще в детстве, я очень боялся высоты. Просто выходишь на крышу пятого этажа, а тебе кажется, что ты на верхушке Бурдж-Халифа. И только со временем я понял, что лучший способ побороть свой страх – взглянуть ему в глаза. Вот катаюсь сейчас над рисовыми полями и смеюсь над своими старыми фобиями,

– написал Никита Добрынин.

Однако самым пикантным роликом поделилась Даша Квиткова, которая собрала горячие кадры с отдыха на Бали. Ролик блогер опубликовала для того, чтобы каждый поклонник смог почувствовать то, что она с Никитой Добрыниным переживает на острове. По словам девушки, чтобы снять достаточно откровенные сцены в нескольких локациях, ей пришлось встать в 4 часа утра. Пара встретила восход солнца на рисовых полях, побывала на водопаде и завершила съемку романтической фотосессии в купальниках. В ролике также есть момент, где Никита Добрынин и Даша Квиткова стоят на фоне водопада полностью обнажены и прикрываются лишь крупными листьями тропических деревьев.