Холостяк 9 сезон 4 выпуск: нежные поцелуи на свиданиях и истерика среди девушек

Романтическое шоу "Холостяк 9 сезон" стартовало в Международный женский день и успело покорить тысячи зрителей. Главный герой – телеведущий Никита Добрынин – среди эффектных красавиц пытается найти свою любовь. Каждый раз он удивляет участниц неожиданными сюрпризами и откровенными рассказами.

В четвертом выпуске шоу "Холостяк 9 сезон" телеведущий решил в очередной раз поразить воображение девушки и устроил серию ромнатичних свиданий с откровенными разговорами.

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Никита Добрынин начал день с романтической встречи с тремя участницами – Анной, Юлией и Мариной. Холостяк подготовил для девушек сюрприз и пригласил их на Кипр, на фабрику роз. Романтическая атмосфера расслабила красавиц, поэтому они без каких-либо смущений рассказали свои интимные секреты.

А тем временем приглашение на индивидуальное свидание получила скромница София. Никита по-особому обратился к девушке, чем спровоцировал ревность в других.

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Свидание с тремя девушками плавно перешло в национальный ресторан. Да и там участниц ждало небольшое испытание: Никита Добрынин принял участие в конкурсе, а Юлия помогла ему этом. Но когда Холостяк должен был поцеловать красавицу, она смутилась. В разговоре с девушкой телеведущий не смог понять, почему между ними имеется какая-то дистанция.

Когда Холосятк вернулся к другим девушкам, заметил недовольство на их лицах. Никита Добрынин пригласил на приватную беседу Аню, которая призналась, что не видит от телеведущего прявлений симпатии. Холостяк увидел в девушке только негатив, поэтому захотел растопить ее сердце.

Просто во время свидания Никита Добрынин хотел начать церемонию роз. Однако первый цветок никто не получил, ведь Холостяк имеет еще много вопросов к девушкам. Одновременно он решил пригласить на свидание Марину, с которой еще так и не общался наедине.

Девушки решили разыграть своих соперниц и зашли в одиночку в общую комнату, чем побудили немало разговоров. Однако о своих свиданиях с Холостяком они решили не рассказывать.

Для застенчивой Марины телеведущий подготовил экстремальный отдых – виндсерфинг. Даже во время инструктажа бизнес-леди пыталась все контролировать, а уже на воде не могла устоять на доске. Это расстроило ее, поэтому Никита предложил просто поплавать в море.

После этого Холостяк пригласил девушку на пикник. Романтическая атмосфера и искренняя беседа завершились поцелуями. К девушкам Марина вернулась с розой.

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Следующей на свидание пошла София. Холостяк решил осуществить ее желание и организовать автопрогулку. Мужчина привел застенчивую красавицу в пещеру Афродиты и Адониса. Там Никита Добрынин предложил без слов выразить свои чувства. Нежные поглаживания закончились объятиями и поцелуями.

По дороге в ресторан София призналась, что это первое настоящее свидание, что шокировало Никиту. Она рассказала о прошлых отношениях с женатым мужчиной, которого любила до потери памяти. Холостяк ответил, что до конца не понимает Софию, но благодарен за ее искренность.

Софья – девушка, которую я хочу познавать, – признался Никита, дав Софии розу.

А тем временем у девушек разгорелся настоящий скандал. Одна из красавиц узнала, что у одной из них есть телефон, что запрещено в проекте. Оля не хотела признаваться, что тайно общается с Холостяком, что еще больше возмутило всех. От давления девушка расплакалась.

На общение с красавицами пришел телеведущий Григорий Решетник. Он принес с собой розу, заинтересовав всех девушек. По его словам, Никита Добрынин попросил передать розу той участнице, с которой у него есть особое общение. Желаемый цветок получила заплаканная Оля, чем еще больше вызывала ненависть у других.

Каждая из девушек записала для Никиты Добрынина видеообращение: и если одни показали радость от прошлых свиданий, то другие со слезами на глазах пожаловались на привилегии Оли. После таких сообщений Холостяк пришел очень сердитым на церемонию вручения роз. С собой он принес всего лишь 6 цветков.

Первой к телеведущему вышла Лиля, которая единственная честно рассказала об отношении к наличию телефона у Оли. Она получила розу, а Никита признался, что не хотел бы, чтобы у красавицы когда-нибудь дрожал голос.

Следующей вышла на церемонию Оля. Телеведущий попросил ее принести телефон и забрал смартфон. Однако это не означало, что девушка покинет проект "Холостяк 9 сезон". Никита Добрынин попросил у нее оставить розу.

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Одну за другой Никита раздал розы участницам, оставив 4 участниц проекта. Телеведущий пригласил на частную беседу Юлю. После обращения девушки к Холостяку сложилось впечатление, что девушка только борется за розу и не более. Он не чувствовал ласки от нее.

К Никите вышла и Аня, которая записала нежное обращение к телеведущему, которая обычно вела себя как "Снежная королева". По словам героя шоу, у них нет понимания. Аня покинула проект.

Настя тоже покинула романтический проект. Никита Добрынин объяснил, что она очень хорошая девушка, но он не чувствует к ней больше, чем просто симпатию.

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Среди других участниц остались без роз своенравная Наталья и сексапильная Юля. Цветок получила Юля, а Наташа мысленно готовилась к прощанию с Холостяком.

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Я не имею для тебя сердца, но есть нечто другое, – заинтриговал Никита и принес собственноручно сделанную свечу в форме розы.

ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.



В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.