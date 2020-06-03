Украинский хореограф Максим Ежов остро высказался относительно произвола полиции в Украине в противовес протестам в США. Мужчина убежден, что украинские звезды не должны закрывать глаза на происходящие в их же стране, и должны становиться на защиту украинцев в той же степени, что и американцев.

Участник "Танцев со звездами 2" Максим Ежов, который танцевал в паре с известной телеведущей Лесей Никитюк, не сдержал эмоций в издании Viva! и прокомментировал протесты в США, которые сейчас на первых полосах всех газет мира. Мужчина возмущен тем, что происходит за океаном, но ему неприятно видеть, что украинские звезды не видит проблем, которые происходят в Украине. Зато они поддерживают протест в социальных сетях под названием #BlackLivesMatter.

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Что стало причиной протестов в США?На прошлой неделе полиция в Миннеаполисе задержали темнокожего мужчину по имени Джордж Флойд, поскольку тот хотел рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Его задержали и один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Продолжалось это от 6 до 8 минут. На просьбы мужчины отпустить его, потому что он не мог дышать, полицейские не обращали внимание. Флойда отпустили, когда он затих, но было уже слишком поздно – мужчина вскоре умер. США охватили массовые протесты, которые с мирных акций быстро превратились в мародерство и практически зону боевых действий в некоторых городах.

Естественно, я возмущен тем, что произошло в Америке. Меня также ужасает беззаконие, которое происходит в Украине. При этом публичные люди молчат! Я не хочу быть молчаливым соучастником! Ведь нет ничего дороже и ценнее человеческой жизни, независимо от цвета кожи, национальности, вероисповедания, ориентации и даже политических взглядов,

– отметил Максим Ежов.

Вероятно, хореографа возмутила ситуация с изнасилованием женщины в Кагарлыке. В сети мужчина также поддержал всемирную акцию #BlackoutTuesday.

Кто из звезд еще поддержал протесты в США?

Стоит добавить, что протест против произвола полиции и расизма поддержали немало украинских звезд – Алина Паш, Руслан Багинский, Светлана Бевза и другие. В том числе и Леся Никитюк – напарница Ежова по танцевальному проекту на канале "1+1", опубликовала на инстаграм-странице черный квадрат с хэштегом #BlackoutTuesday в знак своей поддержки протестов в США. Пользователи такой жест восприняли по-разному: некоторые поблагодарили за позицию, а некоторые – осудили, что ведущая не обращает внимание на проблемы, которые происходят сейчас в Украине.

С подобным к Ежову заявлением 3 июня также выступила в сети реперка Alyona Alyona, которая попросила украинских блоггеров и звезд не молчать об актуальных событиях в Украине.