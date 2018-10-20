Хореограф Елена Шоптенко пожаловалась на проблемы со здоровьем после "Танцев со звездами"

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"Танцы со звездами 2018": Елена Шоптенко пожаловалась на состояние здоровья
"Танцы со звездами 2018": Елена Шоптенко пожаловалась на состояние здоровья / Instagram / @alena_shoptenko

Популярная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко триумфально вернулась на телевидение в проекте "Танцы со звездами 2018". Знаменитость была главным постановщиком шоу, поэтому насыщенность ее будней в течение 3 месяцев можно только представить.

К рабочим будням Елена Шоптенко вернулась сразу после родов. Хореограф умело совмещала уход за новорожденным сыном и работу. Однако после завершения шоу "Танцы со звездами 2018" Елена Шоптенко пожаловалась на состояние здоровья, которое ухудшилось из-за слишком больших нагрузок.

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"В физических нагрузках после родов, кроме быстрого прихода в форму", есть и обратная сторона, которая опасна не полным смыканием мышц живота, так называемой белой линии. Поэтому если слишком быстро начинать дружить с физическими нагрузками, как, например, это сделала я, можно получить небольшую проблему, что требует длительной реабилитации", – рассказала Елена Шоптенко.

В своем блоге певица поделилась снимком, на котором она позирует на специальном тренажере с палкой в руках. По словам Елены Шоптенко, в течение двух месяцев она не будет давать большой нагрузки на тело, а единственным спортом для нее станет пилатес.

"Следующие 2 месяца единственными моими партнерами будут "Кадиллак" и "реформеры", а единственным танцем – пилатес. Спешить надо медленно, особенно, когда речь идет о вашем теле и здоровье. Берегите себя", – написала Елена Шоптенко.

К слову, Елена Шоптенко родила первенца 9 июня. Мальчика она назвала Алексеем. В сети хореограф и ее муж Алексей Иванов каждый раз публикует милые фото с сыном, не показывая его лицо.

Теги: Новости Украины Звездные мамы LifeStyle
Источник: 24 Канал
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