8 замечательных комедий, после которых хочется завести собаку

Сегодня, 16 мая, в мире отмечают День собак. По этому случаю предлагаем вам подборку хороших и смешных фильмов, которые помогут создать особое настроение. И осторожно: если у вас еще нет домашних любимцев, эти фильмы могут стимулировать вас завести их.

Все владельцы собак знают, насколько преданными они могут быть. Однако иногда в стремлении защитить своих хозяев животные провоцируют курьезы, от которых невозможно сдержать смех. Да и будни с домашними любимцами полны развлечений и неожиданностей. Поэтому журналисты LifeStyle 24 подобрали замечательные комедии, которые показывают, насколько жизнь с собаками бывает веселой.

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"Путешествие хорошего пса" (2019)

Рейтинг – 7,4

Продолжительность – 1 час. 39 мин.

Возрастные ограничения: Нет

Главные актеры: Деннис Куэйд, Джош Гад, Бетти Гилпин, Кэтрин Прескотт, Марж Хельгенбергер, Генри Лау

Это продолжение киноленты "Жизнь и цель собаки", которая также вошла в своеобразный рейтинг LifeStyle 24. Бейли продолжает жить со своим хозяином Итаном и его женой Ханной в Мичигане. На ферме он все больше проводит время с девочкой Сиджи, которая становится его новой подругой. И даже кратковременная жизнь не может помешать цели собаки – заботиться и защищать Сиджи.

Кинолента имеет не только забавные кадры, но и трогательные, которые заставляют зрителей подумать о смысле бытия.

Смотрите трейлер к фильму "Путешествие хорошего пса": видео

"Патрик" (2018)

Рейтинг – 5,8

Продолжительность – 1 час. 34 мин.

Возрастные ограничения: Нет

Главные актеры: Битти Эдмондсон, Эд Скрейн, Том Беннетт, Сэм Флетчер, Руперт Холидэй-Эванс, Энн Квинсберри

Учительница Сара переживает не лучший период: бойфренд ее бросил, а дети в школе совсем не слушают. Но на этом проблемы главной героини не закончились. В наследство от бабушки она получает нахального мопса Патрика. И, казалось, собаки способны не обычные шалости, однако этот четвероногий разбойник прибегает к хитрости. Поэтому Саре приходится забыть обо всех остальных хлопотах и пытаться ужиться с мопсом.

Смотрите трейлер к фильму "Патрик": видео

"Жизнь и цель собаки" (2017)

Рейтинг – 7,2

Продолжительность – 1 час. 41 мин.

Возрастные ограничения: Нет

Главные актеры: Деннис Куэйд, Бритт Робертсон, Джон Ортис, Джульет Райлэнс, Люк Кирби, Пегги Липтон, Пуч Холл.

Все собаки без исключения становятся хорошим другом для своего хозяина. Но вы когда-то задумывались, каким этот мир видят наши домашние любимцы? Почему с одними людьми они охотно проводят время, а других даже и не думают подпускать к себе. На многие вопросы может дать ответ "Жизнь и цель собаки", где главный герой – собака Бейли. Он перерождается и ищет свой смысл жизни, но и не забывает забавные приключения.

Смотрите трейлер к фильму "Жизнь и цель собаки": видео

"Имущество с хвостом" (2016)

Рейтинг – 4,9

Продолжительность – 1 час. 35 мин.

Возрастные ограничения: 12+

Главные актеры: Алисия Сильверстоун, Райан Квантен, Рэндолл Батинкофф, Рэйчел Серда, Сьюзи Брек, Мишель Суини Абрамс

В комедии "Имущество с хвостом" главные герои Олив и Клей имеют разные взгляды на жизнь. Она – успешный врач, а он – хоккеист без каких-либо весомых достижений. Их брак сначала держался на жарких чувствах. И когда они погасли, единственное, что осталось – собака, которую пара приобрела в браке. Поэтому именно за него Олив и Клей начнут яростную борьбу в суде.

Смотрите трейлер к фильму "Имущество с хвостом": видео

"Мармадюк" (2010)

Рейтинг – 4,3

Продолжительность – 1 час. 39 мин.

Возрастные ограничения: 12+

Главные актеры: Оуэн Уилсон, Эмма Стоун, Кристофер Минц-Плассе, Стив Куган, Кифер Сазерленд, Дэймон Ваянс-мл., Сэм Эллиотт, Ли Пейс, Джуди Грир

Главный герой Фил с двумя взрослыми детьми и женой решают переехать в Калифорнию. С собой супруги берут домашних любимцев – огромную собаку Мармадюка и кота Карлоса. Фил может получить работу в крупной компании, занимающейся производством кормов для животных. И поэтому руководитель фирмы хочет познакомиться не только с новым подопечным, но и с его домашними любимцами. И поверьте, его ждет немало сюрпризов.

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Кинолента "Мармадюк" создана в стиле фильмов о собаке Бетховене, поэтому стоит ожидать типичный американский юмор, который детям точно понравится.

Смотрите трейлер к фильму "Мармадюк": видео

"Марли и я" (2008)

Рейтинг – 7,1

Продолжительность – 1 час. 55 мин.

Возрастные ограничения: 12+

Главные актеры: Оуэн Уилсон, Дженнифер Энистон, Эрик Дэйн, Кэтлин Тернер, Алан Аркин

В центре сюжета – история супругов Гроган, которые переезжают во Флориду. Джон и его жена Джен – успешные репортеры, которые хотят развивать свою карьеру. Однако женщина все чаще намекает любимому, что пора уже им стать родителями. Чтобы немного потянуть время с этим важным решением, главный герой предлагает завести собаку, чтобы увидеть, действительно ли они готовы заботиться о малыше. И именно появление в доме Марли становится настоящим испытанием, ведь он – самый непослушных пес.

Интересно, что события в фильме "Марли и я" срисованы с настоящей истории о супругах журналистах. Они, как и главные герои киноленты, пережили немало курьезов с четвероногим любимцем.

Смотрите трейлер к фильму "Марли и я": видео

"Если свекровь – монстр" (2005)

Рейтинг – 5,5

Продолжительность – 1 час. 41 мин.

Возрастные ограничения: 16+

Главные актеры: Дженнифер Лопес, Джейн Фонда, Майкл Вартан, Ванда Сайкес, Адам Скотт, Монит Мазур

Главная героиня – Шарлотта. Она творческая личность, которая рисует в свободное время и зарабатывает на жизнь, выгуливая чужих собак. Девушка мечтает найти себе мужа, однако ее попытки не имеют успеха. Но очередная прогулка с животными все меняет: Шарлотта знакомится с врачом Кевином Филдсом. Влюбленные хотят жениться, но на пути им становится мама мужа, которая сделает все для того, чтобы сорвать эту свадьбу.

Хотя в этой комедии собаки не были главными персонажами, фильм "Если свекровь – монстр" стоит вашего внимания.

Смотрите трейлер к фильму "Если свекровь – монстр": видео

"Тернер и Хуч" (1989)

Рейтинг – 6,2

Продолжительность – 1 час. 39 мин.

Возрастные ограничения: 12+

Главные актеры: Том Хэнкс, Мэр Виннингэм, Крейг Нельсон, Реджинальд Велджонсон, Скотт Полин

По сюжету, детектив Скотт Тернер любит, чтобы все было по плану и безупречно. Полной его противоположностью является собака Гуч, которая не поддается любым тренировкам. Вся жизнь Тернера летит кувырком: новый ремонт в квартире поврежден, на работе возникают проблемы. У Скотта не хватает сил, чтобы успокоить собаку. Но, возможно, именно этот четвероногий бунтарь способен наладить будни главного героя.

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