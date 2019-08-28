"Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях

Главные герои отмечают, что уже не дети, а подростки. Их взросление приносит проблемы, новый опыт и много изменений. "Хорошие мальчики" — это как "Мальчишник в Вегасе" на минималках.

Главные герои входят в тот этап взросления, когда пользуются словами, значение которых не до конца понимают. Они интересуются девушками, стремятся быть популярными в школе и переживают из-за развода родителей. В "Хороших мальчиках" появляются секс-игрушки, смотрят порно, говорят нецензурщину, пьют алкоголь и покупают наркотики. Но при этом троица шестиклассников остается детьми, которые целый день открывают баночку лекарств с защитой от ребенка. Такую, где крышку надо нажать и только тогда крутить. Символично, что вместе с достижением желаемого статуса подростка, мелким удается "победить" крышечку упорной банки.

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Троица в центре сюжета смешит взрослого зрителя своей непосредственностью и наивностью. Макс влюбляется и готов на все ради вечеринки с поцелуями дома у крутого парня из школы. Там будет девушка, которая ему нравится, и мелкий боится, что ее поцелует другой. Тор поет, как уменьшенная мальчишеская копия Адель, но стесняется пойти на отбор в мюзикл, потому что в школе театральные кружки не в почете. Лукас тяжело переживает развод родителей, как и любую другую ситуацию, где поступают по его мнению, неправильно или нечестно. Вместе эти трое – "Мешочная Братва", и они уверены, что эта дружба будет длиться вечно.

Режиссер и сценарист Джин Ступницки удачно подобрал актеров на роли 12-летних ребят. Внимательный зритель может узнать разве что Макса, Джейкоба Тремблэй, сыгравшего в фильме "Комната" и недавней премьере "Жизнь и смерть Джона Ф. Донована". Других ребят, Брейди Нуна и Кея Уильямса, узнать будет легче уже после "Хороших мальчиков".



Главные герои фильма "Хорошие мальчики" / Планета кино

Для самого Ступницки "Хорошие мальчики" стали полнометражным дебютом, потому что раньше писал шуточки для комедийного сериала "Офис". Еще он причастен к сценарию комедии с Кэмерон Диас – "Училка".

Дебют режиссера оценили в 6,8 на IMDb и рейтинг R (возраст 16+). Критики часто называют "Хороших мальчиков" фильмом одной ноты, потому что Ступницки повторяет одну шутку с минимальными изменениями. Его суть в том, что дети сталкиваются с секс-игрушками и не имеют представления, что с ними делать. Большинство шуток хоть и одинаковые, но все равно смешные. Плюс фильма в том, что он не боится становиться эмоциональным. Но, ударяясь в сопли и слезы, "Хорошие мальчики" все равно оставляют в них элемент насмешки. Ступницки помнит, что снимает комедию, и зрителю тоже дает не об этом забыть.

Рекомендуем "Хороших мальчики" тем, кому понравился трейлер, потому что кино будет примерно таким же по настроению и наполнению.

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