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Хоррор "Человек-невидимка" стартовал лучше, чем ожидалось

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В конце февраля в мировом прокате стартовал фантастический фильм ужасов "Человек-невидимка", в котором главную роль сыграла Элизабет Мосс. За первый уикенд лента, на которую не возлагали больших надежд, превзошла все ожидания.

О том, что хоррор "Человек-невидимка" (The Invisible Man) стартовал в американском прокате гораздо лучше, чем прогнозировали создатели и критики, сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Общая сумма кассовых сборов по всему миру составляет 49 миллионов долларов, 29 из которых были заработаны дома, в США. Учитывая бюджет ленты, который едва превысил 7 миллионов долларов, картина окупила себя за первые выходные и уже начала приносить доход авторам идеи.

Напомним, что съемками фантастического фильма ужасов "Человек-невидимка" занималась студия Universal Pictures. Что интересно, на премьере замечали больше мужчин, чем женщин. Впрочем, как отмечается в источнике, для такого жанра это вполне ожидаемо и предсказуемо.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Universal Studios Кино
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