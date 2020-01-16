Хоррор "Проклятие" стартует в украинских кинотеатрах: сюжет и трейлер культового фильма ужасов

Экватор января щедр на премьеры, поэтому каждый сможет найти себе что-то по душе. Кроме украинских лент "Преданная" и "Мои мысли тихие" в кинотеатре покажут фильм ужасов "Проклятие". О чем рассказывается в фильме и трейлер хоррора – далее на LifeStyle 24.

Фильм "Проклятие" 2020 года станет одноименным продолжением известной франшизы. Напомним, первый хоррор с таким же названием вышел еще в 2002 году, затем в 2003, 2004, 2006 и 2009 годах. Новая лента станет так называемым перезапуском проекта. События в фильме будут происходить одновременно с историей, показанной в картине 2004 года.

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О съемках перезапуска стало известно еще в 2011 году, а премьера была запланирована на 2014 год, однако планы создателей несколько изменились и релиз перенесли на неопределенное время.

Как известно, в новой части фильма "Проклятие" главным героям не будут надоедать привидения, которые хотят мести. Зато в сюжете появятся новые мистические персонажи. Сценарий хоррора 2020 года будет максимально приближенным к первым фильмам франшизы.

В центре сюжета стоит мать-одиночка Малдун, которая работает детективом. Как-то ей сообщают, что в одном из домов, в ее местности, творится что-то странное и есть подозрение на убийство. Она без раздумий решает взяться за дело, даже не подозревая, что жертвами жуткой истории могут стать она и ее сын. Женщина не догадывалась, что каждый, кто войдет в проклятый дома, обречен на гибель, потому что ранее в нем были совершены ужасные убийства.

"Проклятие": трейлер на украинском смотреть онлайн