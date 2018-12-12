Хотелось сделать комедию с эротическим привкусом, – Притула о фильме "Секс и ничего личного"

12 декабря во Львове стартовала неделя допремьерных показов в Украине фильма "Секс и ничего личного" с участием Сергея Притулы, Романа Луцкого, Натальи Мазур и других актеров. На пресс-конференции Украинской ленты известный шоумен и вся съемочная команда поделились пикантными моментами со съемок кинокартины.

Об этом сообщают журналисты 24 канала.

По словам украинского ведущего Сергея Притулы, большая часть съемочного процесса проходила во Львове, поэтому то, что первый допремьерный показ состоялся именно в этом городе, стало для всех символическим.

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Мы начинаем промо-тур полнометражного фильма "Секс и ничего личного" именно со Львова, потому чтот где-то 70% фильма было снято во Львове. Мне кажется, что это будет очень правильно – отдать дань городу Льва и начать промо-тур именно здесь. Это такое небольшое преимущество. Тот момент, когда через неделю он (допремьерный показ – 24 канал) состоится в Киеве, когда через неделю начнется прокат, львовяне как всегда будут ходить с поднятым носом и говорить: "Мы уже это видели",

– прокомментировал первый допремьерный показ фильма во Львове Сергей Притула.



Допремьерный показ фильма "Секс и ничего личного" во Львове / 24 канал

Ведущий также напомнил, что премьерная кинолента является франшизой, которая сначала снималась канадцами в Литве, из-за чего адаптовувалась под украинского зрителя целых 7 месяцев.

"Ко мне обратились сделать адаптацию сценария для украинского зрителя и я был очень рад, потому что в Украине всегда фильмы или сериалы снимались с точки зрения того, что будет последующая перепродажа в Россию. И здесь, когда тебе ставят задачу четко, что нет, никаких других рынков, мы ориентируемся на нашего зрителя, понятно, что мы с "дурака" взялись за эту работу и писали сценарий около 7 месяцев. Он неоднократно перерабатывался учитывая какие-то вещи, которые касаются ментальности украинцев. Если посмотреть на канадский оригинал, то в нем есть очень много запрещенного юмора, который не присущ для украинцев", – отметил Притула.



Герои "Секс и ничего личного": Наталья Мазур, Анжелика Николаева и Роман Луцкий / 24 канал

Герой фильма объясняет, что многие детали были изменены, поскольку в оригинальной ленте в Канаде было слишком много откровенной эротики, которая едва не переходила в порно, поэтому в Украине было решено создать легкую и смешную комедию с легким эротическим привкусом, хорошо это снять и чтобы это не выглядело вульгарно.

Любовь – она ​​имеет много составляющих: это и доверие, и поддержка, и способность отдавать партнеру и, конечно, страсть, секс, поэтому мы с командой решили искренне, честно, по-доброму рассказать процесс и какую роль он играет в отношениях. Я считаю, у нас получилось не вульгарно и искренне,

– поделилась мыслями о проделанной работе одна из главных актрис Анжелика Николаева.

В общем, в Украине состоится 5 допремьерных показов фильма "Секс и ничего личного" режиссера Ольги Ряшин, а главная премьера ленты состоится 20 декабря. Фильм был снят при государственной финансовой поддержке в размере 13 миллионов гривен, что составляет половину от общей стоимости производства фильма.