Храбрость, сила и любовь: Мелания Трамп посетила детскую больницу – яркие фото

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / www.gettyimages.com

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания провела День Святого Валентина, 14 февраля, в больнице, где тяжелобольные дети проживают вместе со своими семьями во время поиска доноров и в ожидании операций.

Новые снимки из детского госпиталя children's Inn в Бетесде (штат Мэриленд) Мелания опубликовала на своей странице в Instagram.

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Известно, что дети из больницы также участвуют в педиатрических исследованиях Национального института здравоохранения. Малыши встретили первую леди США с валентинками, которые они должны были вместе украсить и разместить на стенах госпиталя.

Для выхода Мелания подготовила total look розового цвета: платье прямого покроя, пальто от Cedric Charlier и туфли на высоких каблуках.

"Я рада, что провела время с такими сладкими валентинками. Ваша храбрость, сила и любовь очаровывают", – отметила жена Трампа в подписи.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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