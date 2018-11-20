Христианский хип-хоп: группа Жадана "Линия Маннергейма" сыграет в Киеве

33 Читати новину українською
Группа отправляется в новый концертный тур по городам Украины
Группа отправляется в новый концертный тур по городам Украины / 24 канал

От поэтики псалмов до ритмики танцполов! Необычный харьковский музыкальный проект "Линия Маннергейма" киевляне услышат уже в эту пятницу, 23 ноября, в столичном клубе "Mezzanine".

"Линия Маннергейма" – это совместный проект Сергея Жадана, Олега Каданова, Евгения Турчинова. Каданов известен участием в группе "Оркестр Че", а Турчинов с Жаданом вместе играют в коллективе "Жадан и собаки".

Читайте также: "Дикое Поле": первый украинский вестерн по культовому роману Жадана

В ноябре "Линия Маннергейма" отправляется в новый концертный тур по городам Украины. Харьковчане будут презентовать новый сингл "Бои без правил", который записали летом этого года.

Видеоклип опубликовали на официальном YouTube-канале группы 14 ноября. Он сделан на песню "Иисус из Назарета", которая вошла во второй студийный мини-альбом "Бои без правил".

Линия Маннергейма – Иисус из Назарета: смотрите видеоклип

Видео сделано в поддержку второго альбома "Бои без правил", которій появился в начале сентября и является образцом отечественного христианского хип-хопа. Съемки видео проходили в конце августа на территории Харькова.

Кроме музыкантов группы, в клипе появляются актеры Михаил Озеров и Дмитрий Петров. Также впервые на экране появляется Мария Жадан. Артисты посвятили видеоролик всем погибшим в уличных перестрелках.

Читайте также: Фильм "Дикое Поле" по роману Жадана выходит на широкие экраны: искреннее интервью с писателем

Свой стиль музыканты характеризуют как "христианский хип-хоп". В новых треках они продолжают говорить о главном – вере, стойкости и готовности отвечать за собственные слова и поступки.

Что известно о группе "Линия Маннергейма"?Это экспериментальный музыкальный проект, созданный год назад харьковчанами Сергеем Жаданом, Олегом Кадановим ("Оркестр Че", "Мантры Керуака") и Евгением Турчиновым ("Собаки в Космосе", "Барабашоу"). Проект сочетает в себе атмосферное гитарное и электронное звучание и глубокое текстовое наполнение.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Анонс Музыка Сергей Жадан
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 09:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2292
Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
19 ноября 17:17 Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
497
Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
19 ноября 11:32 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
307
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 1019
Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 10:05 Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 615
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
2320
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук