24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Христина Соловий открыла бал в Вене: эффектные фото и видео

0 Читати новину українською
Христина Соловий в Вене / Пресс-служба

Украинская певица Христина Соловий стала звездой Украинского благотворительного бала в Вене. Артистка открыла светское мероприятие и исполнила чувственные песни из своего репертуара.

Бал состоялся 15 февраля в центре австрийской Вены – дворце Ферстель. Для светского события Христина Соловий подобрала особые песни. В частности, открывать вечер она решила романтичным треком "Тримай", который называют одой влюбленным. Исполняла артистка композицию в сопровождении венского оркестра.

Смотрите также: Олег Скрипка записал чувственную песню с Христиной Соловий: видео

"Для меня было необычайной честью присоединиться своей песней к роскошной программе бала. Атмосфера дворца впечатляющая, и хотелось запомнить каждое мгновение. Но самое большое восхищение и радость на протяжении всего бала вызвала у меня мысль о том, каким счастливым был бы на этом празднике Иван Франко, который своим трудом всю жизнь пытался поднять украинскую культуру до европейского уровня. Казалось, я даже чувствовала его присутствие", – поделилась Христина Соловий.

Для особого выхода певица выбрала элегантное платье с эффектным декором. Наряды Христина Соловий подобрала из коллекции дизайнера Дарьи Донец. На балу присутствовал и Олег Скрипка, который не только спел дуэтную песню "Зима", но и охотно станцевал с певицей.

Олег Скрипка і Христина Соловій
Олег Скрипка и Христина Соловий / Пресс-служба

Христина Соловій у Відні
Христина Соловий в Вене / Пресс-служба

Христина Соловій відкрила бал
Христина Соловий открыла бал / Пресс-служба

Интересно, что бал посетили около 700 человек. Во время светского вечера организаторы мероприятия собирали средства на нужды детских домов в Украине. Каждый участник бала присоединился к благотворительному проекту, ведь часть денег от продажи билетов перешла на счета соответствующего фонда.

Віденський бал
Венский бал / Пресс-служба 

Бой вблизи Золотого завершился: 1 погибший, 3 раненых и 2 контуженных
сегодня
2296
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Австрия Кристина Соловий Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:13 Кого вы видите победителем в финале Нацотбора Евровидения-2020: опрос
Уляна Журба 13
сегодня 10:33 "Скандал": кино о сексуальных домогательствах с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби
Юлія Ліпенцева 111
17 февраля 12:27 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 19261
17 февраля 10:52 Эду Ширану – 29: биография и топовые синглы певца
Олена Кандяк 257
16 февраля 12:02 "Форсаж 9", "Не время умирать", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 1050
Новости
Больше новостей
Залиште відгук