Христина Соловий открыла бал в Вене: эффектные фото и видео

Украинская певица Христина Соловий стала звездой Украинского благотворительного бала в Вене. Артистка открыла светское мероприятие и исполнила чувственные песни из своего репертуара.

Бал состоялся 15 февраля в центре австрийской Вены – дворце Ферстель. Для светского события Христина Соловий подобрала особые песни. В частности, открывать вечер она решила романтичным треком "Тримай", который называют одой влюбленным. Исполняла артистка композицию в сопровождении венского оркестра.

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"Для меня было необычайной честью присоединиться своей песней к роскошной программе бала. Атмосфера дворца впечатляющая, и хотелось запомнить каждое мгновение. Но самое большое восхищение и радость на протяжении всего бала вызвала у меня мысль о том, каким счастливым был бы на этом празднике Иван Франко, который своим трудом всю жизнь пытался поднять украинскую культуру до европейского уровня. Казалось, я даже чувствовала его присутствие", – поделилась Христина Соловий.

Для особого выхода певица выбрала элегантное платье с эффектным декором. Наряды Христина Соловий подобрала из коллекции дизайнера Дарьи Донец. На балу присутствовал и Олег Скрипка, который не только спел дуэтную песню "Зима", но и охотно станцевал с певицей.



Олег Скрипка и Христина Соловий / Пресс-служба



Христина Соловий в Вене / Пресс-служба



Христина Соловий открыла бал / Пресс-служба

Интересно, что бал посетили около 700 человек. Во время светского вечера организаторы мероприятия собирали средства на нужды детских домов в Украине. Каждый участник бала присоединился к благотворительному проекту, ведь часть денег от продажи билетов перешла на счета соответствующего фонда.



Венский бал / Пресс-служба