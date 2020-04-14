Хроники карантина: как проводят время в изоляции Сергей и Снежана Бабкины

Популярный украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной и детьми придерживаются карантина. Однако свободного времени у супругов практически нет. А о том, чтобы посмотреть какой-то фильм или просто полежать пара только мечтает.

Звездные родители на карантине проводят время вместе со своими детьми. Из-за напряженного рабочего графика они редко виделись, но в сегодняшних условиях можно вдоволь побыть вместе с родными. Супруги Сергей и Снежана Бабкины в прямом эфире на инстаграм-странице программы "Звездный путь", что транслируют на телеканале "Украина", признались что на карантине не отдыхают, а занимаются домашними делами.

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Снежана и Сергей воспитывают троих детей. Младший сын Елисей, которому 18 апреля исполнится 10 месяцев, активно участвует в семейной жизни и забирает все свободное время у родителей. Поэтому отдыха у них нет.

Влюбленные увлекаются йогой и уже успели провести два онлайн-занятия. Их поклонники просят продолжать такие прямые эфиры, однако сейчас нельзя спланировать, когда появится время для йоги.

Мы успеваем в три раза больше, чем до карантина, однако постоянно появляются какие-то новые дела. Но я думаю, что до конца карантина мы уже войдем во вкус, все распланируем и, может быть, нам даже будет жаль, что он закончился,

– отметила Снежана.

Женщина добавила, что сама справляется в доме, однако есть одна няня, которая гуляет с Елисеем на улице, чтобы он поспал на свежем воздухе.

Звездная жена говорит, что самостоятельно готовит для всей семьи.

Готовить еды надо в три раза больше. У меня такое ощущение, что я постоянно на кухне! Все хотят есть! Иногда нам помогают наши мамы, которые приносят различные вкусности. И тогда мне приходится меньше готовить,

– призналась Бабкина.

Сергей и Снежана придерживаются карантина и выходят из дома только при крайней необходимости. Например, за продуктами, которые долго не хранятся. Супруги покупают их на рынке и сразу возвращаются домой. С детьми гуляют только рядом с домом. У них есть небольшой двор и детская площадка.

На территории, где мы живем, расположены четыре дома. Она ограждена. Общим советом жителей было принято решение, что на эту территорию во время карантина нельзя заезжать даже на такси. То есть о посторонних людях, которые могли бы здесь прогуливаться, вообще не может быть речи,

– побъяснила Снежана.

Отметим, по состоянию на утро 14 апреля в Украине подтвердили 3 372 случая инфицирования коронавируса. 98 человек погибли, 119 пациентам удалось выздороветь. Лучший способ сохранить здоровье и жизни – оставаться дома и несмотря на грядущие праздники не посещать места, где возможно скопление людей и не собираться всей семьей.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала