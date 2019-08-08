"Хто, як не ти": украинская группа The Hardkiss выпустила проникновенный хит

Знаменитая украинская группа The Hardkiss отметилась новым синглом под названием "Хто, як не ти". Премьера песни состоялась 8 августа на их официальном YouTube-канале.

Режиссером нового лирик-видео стали участники группы – супруги Валерий Бебка и Юлия Санина. Оперотором работы выступил Дмитрий Перетрутов.

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Певица и лидер группы The Hardkiss призналась, что новую песню она написала, находясь в украинских Карпатах, в Буковеле. По ее мнению, именно поэтому тематика песни вышла настолько естественной.

Песня хорошо звучала под гитару, но мы нашли тот самый саунд, чтобы она осталась легкой, но со своей изюминкой,

– поделилась Юлия Санина.

В клипе показано, как у девушки меняет 10 эмоциональных состояний и, соответственно, образов. В подборе тематических нарядов команде помогали Слава Чайка и Виталий Дацюк.

"Каждый образ – это часть истории, привязка к тексту и настроению песни. В этом рассказе наша героиня очень многогранная. Она – непринужденное сочетание беспечности и легкости, силы и характера", – рассказала стилист клипа Слава Чайка.

Хто, як не ти – The Hardkiss: смотреть видео онлайн

Текст песни "Хто, як не ти":

Добре бути

Листям жовтим

Попід дорогою

Мчати за вітром услід

Добре бути

Вітром строкатим

Плавно тебе обплести

Втримай і не відпусти

Хто, як не ти

Впізнає мій слід на снігу

Хто, як не ти

Здолає мій страх чути лиш

Тишу

Добре бути

Птахом вогнистим

Тенета твої рвати

Втримай і не відпусти

Хто, як не ти

Впізнає мій слід на снігу

Хто, як не ти

Здолає мій страх чути лиш

Тишу не ти

Запалить знов жити жагу

Хто, як не ти

Немає у світі для мене

Інших

А ти моя

Ти моя

А ти моя

А ти моя сила

А я за тебе у землі просила

Впусти мене у серце своє

Впусти



Хто, як не ти

Впізнає мій слід на снігу

Хто, як не ти

Здолає мій страх чути лиш

Тишу

Хто, як не ти

Запалить знов жити жагу

Хто, як не ти

Немає у світі для мене

Інших