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Худеем после родов: эффективные советы от модели Аллы Костромичевой

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Алла Костромічева розповіла про відновлення після вагітності
Алла Костромічева розповіла про відновлення після вагітності / Пресслужба Нового каналу

Ведущая шоу "Топ-модели по-украински" рассказала, как приводила себя в форму после рождения сына. Мальчика Сальваторе модель родила в 2015 году от американца Джейсона Капоне.

Дивлячись на фігуру української супермоделі зі світовим ім'ям Алли Костромічової, складно повірити, що вона народила дитину. Всього через декілька місяців після пологів ведуча проекту "Топ-моделі по-українськи", який показує Новий канал, повернулася в моделінг.

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Фігуру після пологів я відновила швидко. По-перше, у мене відмінний метаболізм. По-друге, під час вагітності я правильно харчувалася і набрала трохи ваги. Вже через 10 місяців після народження Сальваторе брала участь у шоу Etam – другому за значимістю показі після шоу Victoria's Secret,
– поділилась Алла Костромічова.

Алла Костромічова
Алла Костромічова, коли була вагітна первістком / Пресслужба Нового каналу

Як схуднути після пологів: секрети Алли Костромічової

  1. Якщо у вас є можливість, годуйте малюка грудьми. Грудне вигодовування сприяє схудненню.
  2. Проконсультуйтеся з лікарем, чи можна вам під час і після вагітності носити бандаж. Він полегшує стан майбутньої матері та допомагає виносити здорову дитину. А після пологів зменшує біль у спині та допомагає м'язам відновитися до допологового стану.
  3. Займайтеся спортом (але тільки з дозволу лікаря – це дуже важливо!). Виберіть тренування, які вам найбільше підходять: це можуть бути йога або силові навантаження.
  4. Під час вагітності користуйтеся олією від розтяжок.
  5. Правильно харчуйтеся.
  6. І найголовніше: любіть себе, своє тіло, свою роботу і зберігайте позитивний настрій.

Алла Костромічова
Струнка Алла Костромічова в купальнику / Пресслужба Нового каналу

Алла Костромічова
Алла Костромічова в купальнику / Пресслужба Нового каналу
 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Советы Звездные родители Мода LifeStyle
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