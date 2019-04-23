Худощавый и изможденный: Бенедикт Камбербэтч смутил поклонников на кинопремьере

На днях в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера фильма "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame). На презентацию фильма пришли все главные актеры, которые вместе со своими любимыми засияли на красной дорожке. Но не Бенедикт Камбербэтч: голливудский красавец выглядел очень осунувшимся и истощенным.

Бенедикт Камбербэтч – один из немногих представителей шоу-бизнеса, который избегает публичных выходов. Он всячески старается уберечь свою семью от излишнего внимания общественности и только в редких случаях радует поклонников появлением на красной дорожке.

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Так, один из немногих его выходов был связан с премьерой фильма "Мстители: Финал", в которой актер талантливо сыграл супергероя Доктора Стрэнджа. На красную дорожку в Лос-Анджелесе он вышел в элегантном костюме с галстуком. Сопровождала Бенедикта его любимая супруга Софи Хантер, которая подобрала для совместного выхода черное платье с асимметричным вырезом и босоножки. Такой стиль total black привлек внимание всех участников мероприятия.



Бенедикт Камбербэтч с женой / Getty Images

Но не только элегантный наряд поразил участников мероприятия. На красной дорожке Бенедикт Камбербэтч выглядел очень осунувшимся, а его худоба шокировала поклонников.



Актер Бенедикт Камбербэтч / Getty Images

В сети предположили, что такой вид актера могла повлечь более короткая стрижка или новая роль. Кроме этого, поклонники припомнили его выход с женой на Эмми-2018, которая состоялась в сентябре. Тогда беременная Софи Хантер засветила перед камерами округлый живот. Пользователи сети связали такой осунувшийся вид Бенедикта с недосыпанием из-за появления третьего ребенка.



Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч на Эмме-2018 / Getty Images