Художественный дуэт из Франции создает чрезвычайно сложные изделия из бумаги: яркие фото

Художники Люси Томас и Тибо Циммерманн из Франции, которые взяли себе псевдоним Zim & Zou, не сторонники компьютерного дизайна. Поэтому знаменитый Photoshop не имеет никакого отношения к их работам, которые настолько сложные, что кажется, будто они ненастоящие.

Они создают целые мини-миры, используя бумагу, дерево и нити. И с помощью такого скромного набора материалов художники могут сделать действительно удивительные вещи, пишет deMilked.

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Дуэт работал со многими известными компаниями, такими как Hermеs, IBM и Microsoft.

А для своего последнего проекта под названием "Разделяя мира" объединились с Музеем Нобелевской премии в Швеции. Из бумаги они воссоздали сцены книги Сигрид Унсет "Кристин, дочь Лавранса" и произведения Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".

Работа по мотивам трилогии "Кристин, дочь Лавранса" отправляет нас в Норвегию 14-го века. Событие происходит вокруг собора Тронхейма, который является ключевым местом в этой истории.

Проект Zim & Zou по мотивам книги Унсет "Кристин, дочь Лавранса"



Работу можно увидеть в Музее Нобелевской премии в Швеции // deMilked

Концепция работы по мотивам "Ста лет одиночества" "Концепция произведения" построили вокруг дома, к которому приводят сюжетные ниточки романа – места, где жили все поколения семьи Буэндиа.

Дом семьи Буэндиа по версии Zim & Zou



Дом семьи Буэндиа как будто спрятали от мира // deMilked

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Творческий дуэт на своей странице в Instagram выкладывает и другие изделия из бумаги, которые поражают своей продуманностью и детализацией.