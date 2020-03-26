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"Художественный карантин": солист группы "Фиолет" зачитает свои стихи онлайн

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Во время карантина украинские звезды объединились в художественную инициативу. Все они призывают сторонников не покидать свои дома и придерживаться советов ВОЗ. А чтобы людям не пришлось скучать, артисты устраивают в онлайне тренировки, концерты и декламации стихов или сказок. Присоединился к инициативе и солист группы "Фиолет".

По словам представителей коллектива, Сергей Мартынюк стал хедлайнером так называемого "Художественного карантина" от издательства "Фабула". 27 марта солист группы "Фиолет" зачитает свою поэзию в онлайне. Посмотреть выступление можно будет на фейсбук-странице издательства в 19 часов.

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Известно, что во время онлайн-трансляции Сергей Мартынюк будет читать авторские стихи из сборника "Реп'яхи". Кроме этого, он раскроет детали выхода своего романа "Рок-н-ролл". Книга расскажет, как рождается музыка и настоящие рок-н-ролльные герои.


Сергей Мартынюк зачитает свои стихи в онлайне / Пресс-служба

Как известно, 23 марта издательство "Фабула" запустило бесплатный литературный онлайн-проект под названием "Художественный карантин". Молодые писатели в течение недели читают лекции, проводят презентации и обсуждают свои произведения с поклонниками и книголюбами. В четверг, 26 марта, запланирована онлайн-встреча с бизнес-тренером, автором и ведущим тренинговых программ Максимом Роменским.

Художественный карантин: программа / Пресс-служба

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Карантин в Украине 2020 Литература Новости культуры
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