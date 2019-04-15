Художница нашла интересный способ, как сделать кухню веселее: забавные фото
Американская художница из Калифорнии Кэти Киммел оживляет кухни с помощью забавной антропоморфной еды и посуды. Производит девушка веселую утварь из керамики, и выглядит это довольно реалистично.
Своим работам художница дает только название композиции, однако считает, что ее существа приобретают личности в процессе изготовления. Поэтому на их будущих владельцев возлагается задача выбрать имена маленьким жителям кухни. Об этом она рассказала в интервью Ochi shop.
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Керамические скульптуры Кэти Киммел
Керамические вазы-скульптуры Кэти Киммел
Киммел рассказывает, что неожиданно для нее самой иногда скульптуры оказываются похожими на близких ей людей. Поэтому сначала из-за возрастающей эмоциональной связи она не продавала свои работы, а собирала дома. Но потом переборола себя и просто начала радоваться, что ее маленькие существа и их владелец или владелица нашли друг друга.
Керамическая скульптура Кэти Киммел
Керамическая скульптура Кэти Киммел
Интересно, что на вопрос, если бы "Лайм" или "Желтая ваза-щенок" ожили, какие бы первые слова они бы произнесли, художница ответила: "Наверное, "спасибо" или "убей меня".
Керамические лаймы Кэти Киммел
Керамическая ваза-скульптура Кэти Киммел
Керамические скульптуры Кэти Киммел
Керамические скульптуры Кэти Киммел
Керамические скульптуры Кэти Киммел
Керамические скульптуры Кэти Киммел
Керамические скульптуры Кэти Киммел
Керамические скульптуры Кэти Киммел
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