Художница нашла интересный способ, как сделать кухню веселее: забавные фото

Американская художница из Калифорнии Кэти Киммел оживляет кухни с помощью забавной антропоморфной еды и посуды. Производит девушка веселую утварь из керамики, и выглядит это довольно реалистично.

Своим работам художница дает только название композиции, однако считает, что ее существа приобретают личности в процессе изготовления. Поэтому на их будущих владельцев возлагается задача выбрать имена маленьким жителям кухни. Об этом она рассказала в интервью Ochi shop.

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Керамические скульптуры Кэти Киммел

Керамические вазы-скульптуры Кэти Киммел

Киммел рассказывает, что неожиданно для нее самой иногда скульптуры оказываются похожими на близких ей людей. Поэтому сначала из-за возрастающей эмоциональной связи она не продавала свои работы, а собирала дома. Но потом переборола себя и просто начала радоваться, что ее маленькие существа и их владелец или владелица нашли друг друга.

Керамическая скульптура Кэти Киммел



Керамическая скульптура Кэти Киммел Керамическая скульптура Кэти Киммел

Интересно, что на вопрос, если бы "Лайм" или "Желтая ваза-щенок" ожили, какие бы первые слова они бы произнесли, художница ответила: "Наверное, "спасибо" или "убей меня".

Керамические лаймы Кэти Киммел

Керамическая ваза-скульптура Кэти Киммел



Керамические скульптуры Кэти Киммел

Керамические скульптуры Кэти Киммел

Керамические скульптуры Кэти Киммел

Керамические скульптуры Кэти Киммел

Керамические скульптуры Кэти Киммел



Керамические скульптуры Кэти Киммел

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