Художница сделала настоящий шедевр с одного листа бумаги: яркие фото

Японская мастерица Масайя Фукуда чрезвычайно филигранно выполнила осьминога из бумаги. Все детали вытынанки настолько мелкие и так близко расположены друг к другу, что, только присмотревшись, можно понять – это действительно вытынанка, а не рисунок.

Искусство, когда для создания настоящего шедевра нужны только ножницы и лист бумаги, называется кири. Есть много его ответвлений и вариаций по всему миру. Но древнейшим видом считают японское кири, которое берет начало с 700 года нашей эры, пишет Cameralabs.

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Вырезать сотни мельчайших элементов – дело совсем не простое. Масайя Фукуда оттачивает свое мастерство уже 25 лет. Осьминог с одного листа бумаги сейчас является самой большой из ее работ.

В рисунка такой высокий уровень детализации, что действительно трудно поверить в подлинность работы (но она же настоящая).

Вытынанка в виде осьминога Масайи Фукуды: справа – рисунок, слева – вытынанка